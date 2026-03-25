Završena 18. redovna sjednica: Evo koji su zakoni usvojeni

ATV

25.03.2026

07:01

Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske noćas je na Osamnaestoj redovnoj sjednici usvojila Program rada parlamenta za 2026. godinu, uz prihvaćene amandmane klubova narodnih poslanika i Vlade Republike Srpske.

Po hitnom postupku usvojeni su sljedeći zakoni

  • Zakon o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske
  • Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske,
  • Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku i
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Narodna skupština je usvojila Nacrt zakona o platnim uslugama i Nacrt zakona o ugostiteljstvu, uz prihvaćen Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona u javnu raspravu koja će biti sprovedena u roku od 60 dana.

Usvojena je i Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede (9359 – BA) – po hitnom postupku.

Narodni poslanici su usvojili Budžet Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2026. godinu i Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2025. godine.

Primljeni su k znanju Izvještaj o radu JP Radio – televizija Republike Srpske za 2024. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizija Republike Srpske.

