Minić najavio pomoć za građane i set zakona za povećanje plata

Autor:Stevan Lulić
24.03.2026
18:28
Komentari:0
Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, najavio je da će Narodna skupština već naredne sedmice razmatrati set zakona o povećanju plata.
Minić je pojasnio da je riječ o zakonima koji se odnose na povećanje plata u zdravstvu, upravi i dijelu policije.
"To se ne odnosi na policijske službenike, već na one koji rade u CIPS-u, na registraciji oružja", objasnio je Minić pred narodnim poslanicima.
Cilj je, dodaje Minić, poboljšanje standarda građana Republike Srpske, i istakao da će Vlada već u petak pripremiti paket mjera za pomoć stanovništvu u trenutnoj krizi izazvanoj sukobima na Bliskom istoku.
On je konstatovao da će to direktno uticati na unapređenje standarda građana.
Objavio je i koliko će iznositi ta pomoć.
"Ta pomoć će na mjesečnom nivou biti pet miliona KM", naveo je Minić.
Govoreći o TV duelima, premijer Srpske je rekao da ima brojne pozive, ali smatra da je bolje održavati javne debate o svim važnim pitanjima za Srpsku i građane.
