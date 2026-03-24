Minić najavio pomoć za građane i set zakona za povećanje plata

Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, najavio je da će Narodna skupština već naredne sedmice razmatrati set zakona o povećanju plata.

Minić je pojasnio da je riječ o zakonima koji se odnose na povećanje plata u zdravstvu, upravi i dijelu policije.

"To se ne odnosi na policijske službenike, već na one koji rade u CIPS-u, na registraciji oružja", objasnio je Minić pred narodnim poslanicima.

Cilj je, dodaje Minić, poboljšanje standarda građana Republike Srpske, i istakao da će Vlada već u petak pripremiti paket mjera za pomoć stanovništvu u trenutnoj krizi izazvanoj sukobima na Bliskom istoku.

On je konstatovao da će to direktno uticati na unapređenje standarda građana.

Pet miliona KM pomoći građanima

Objavio je i koliko će iznositi ta pomoć.

"Ta pomoć će na mjesečnom nivou biti pet miliona KM", naveo je Minić.

Govoreći o TV duelima, premijer Srpske je rekao da ima brojne pozive, ali smatra da je bolje održavati javne debate o svim važnim pitanjima za Srpsku i građane.