Karan: Srpski narod nisu uništili, postao je još jači

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je NATO prije 27 godina neviđenom silom napao suverenu državu Srbiju i srpski narod, čime je definitivno srušeno međunarodno pravo, ali nije uspio da uništi Srbe koji su postali još jači.

"I danas svjedočimo posljedicama rušenja međunarodnog prava, ono što se događa danas, dogodilo srpskom narodu prije 27 godina. Ne samo da su ubijali civile, njihove mete su bile mostovi i sve infrastrukturne i civilne strukture. Bačeno je više od 22 tone eksploziva i 37.000 zabranjenih kasetnih bombi uz 22.000 borbenih letova iznad Srbije", rekao je Karan.

Karan je naglasio da je danas dan sjećanja na 2.500 nedužnih civila koji su izgubili živote u 78 dana agresije NATO-a na maticu Srbiju i srpski narod.

"Nažalost, među žrtvama je bilo i 89 djece i danas se sjećamo njihovih suza i prekinute igre. Sjećamo se i 1.031 poginulog pripadnika vojske i policije Srbije", istakao je Karan.

Karan je naglasio da srpski narod nikada ne smije da zaboravi jer narod koji zaboravlja nema ni sadašnjost, ni budućnost.

"Mislili su da će tada uništiti srpski narod, ali nisu uspjeli. Srbi su postali još jači. Nisu nas uništili ni u Prvom, ni u Drugom svjetskom ratu, niti u Odbrambeno-otadžbinskom. Ono što smo naučili kroz te ratove je da sloboda nema cijenu", istakao je Karan.

Karan je rekao da je upravo to i pokazala matica Srbija, da postoji snaga i jedinstvo da se odbrani srpsko nacionalno biće kada je bilo gdje i bilo kada ugrožen ijedan Srbin.

NATO pakt je 24. marta 1999. godine počeo agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Agresija je trajala 78 dana, stradalo je na hiljade vojnika i civila, te pričinjena materijalna šteta koja se mjeri desetinama milijardi dolara.

U agresiji su korištena ubojita sredstva zabranjena međunarodnim konvencijama, uključujući kasetne bombe i granate punjene osiromašenim uranijumom.