Eksplozija u Srpcu: Gliser "dignut u vazduh", policija traga za počiniocima

Autor:ATV
24.03.2026
14:07
U Srpcu je došlo do eksplozije u kojoj je oštećen gliser, a policija traga za počiniocima.
Do eksplozije je došlo u noći između subote i nedjelje, a kako ATV saznaje, gliser je "dignut u vazduh", pomoću eksploziva i sporogorećeg štapina.
O svemu su se oglasili iz PU Gradiška.
"Policijski službenici Policijske uprave Gradiška preduzimaju mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela „Izazivanje opšte opasnosti“.Nepoznato lice ili više njih se sumnjiče da su u mjestu Srbac, u toku noći 21/22.03.2026. godine, na plovnom objektu - brodici vlasništvo oštećenog lica iz Laktaša, postavili eksplozivnu napravu čijim aktiviranjem je nastupilo oštećenje kao i materijalna šteta na istom", navode iz PU Gradiška
Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Republika Srpska
1 d3
Republika Srpska
1 d2
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d0
