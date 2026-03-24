Dodik: Neće biti usvojene dopune Zakona o akcizama BiH, na štetu je Srpske

Izvor:

SRNA

24.03.2026

13:51

Милорад Додик
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH neće biti usvojen na nivou BiH, jer izvorni prihodi od akciza pripadaju Republici Srpskoj, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Dopune tog zakona neće biti usvojene jer u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH postoji bedem odbrane interesa Republike Srpske, a to su delegati SNSD-a", naglasio je Dodik.

On je ponovio da je navedeni zakon predložio Saša Magazinović koji, kako tvrdi, kao Srbin služi muslimanskim interesima.

"Ovaj zakon bi na štetu Republike Srpske podržala i opozicija i Nebojša Vukanović. Podsjetiću da je suštinsku grešku načinila Vlada koju je predvodio Mladen Ivanić, koja je prenijela fiskalnu odgovornost na nivo BiH", poručio je Dodik.

Podsjetio je da Srpska ima strateške materijale na raspolaganju bez obzira na situaciju, napomenuvši da ide na smanjenje 20 odsto od akciza.

"Tržište će biti stabilizovano kada prestave rat na Bliskom istoku. Predložene dopune zakona su spekulativne, a cilj je da u Savjetu ministara bude koncentrisano donošenje odluka što je nedopustivo", ocijenio je Dodik i dodao da je Srpska dobro snabdjevena naftnim derivatima.

Ustavna nadležnost Republike Srpske biće očuvana, ukazao je Dodik i dodao da će svakome ko donese fiskalni račun biti vraćen novac.

"Srpska mora funkcionisati i ništa neće biti preneseno na nivo BiH", kategoričan je Dodik.

Kada je riječ o prevoznicima, Dodik smatra da bi trebalo da usmjere energiju prema Sarajevu i zajedničkim institucijama.

"Mišljenja sam da treba da prestanemo da odlučujemo na nivou BiH. Ako evropske birokrate ne dozvoljavaju našim prevoznicima da idu slobodno u EU zašto bi mi usvojili bilo koju odluku koja se odnosi na EU", zaključio je Dodik.

