Jakov Jozinović objavio prvi album

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović objavio je svoj prvi album koji nosi naziv "Ja za čuda letim", a pored ranije objavljene dvije donio je osam novih pjesama.

Jozinović je vijest o izlasku albuma podijelio na svojim profilima na društvenim mrežama, a pred samu objavu našalio se: "Ja kad skužim da za pola sata izlazi album i prestajem biti kaver pjevač".

Od ukupno osam novih numera za tri je danas planirana i objava pratećih spotova, a riječ je o pjesmama "4 laste", "Voljela bi to" te "Na mjestu mom".

Album je donio i naslove "Meri", "Raj", "Nećeš spavati", "Stol za dvoje" te "Ja za čuda letim" po kojoj je album i dobio ime.

Pjesme "Polje ruža" i "Ja volim" koje su ranije objavljene također su dio spomenutog albuma.

Podsjetimo, Jozinović je postao svojevrsni fenomen u regiji nakon što je uspio rasprodati niz dvorana prije objave ijedne pjesme. U međuvremenu je održao čak 10 koncerata u Sava centru u Beogradu, a najavio je i koncert u Beogradskoj areni.