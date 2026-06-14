Jakov Jozinović objavio prvi album

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Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović objavio je svoj prvi album koji nosi naziv "Ja za čuda letim", a pored ranije objavljene dvije donio je osam novih pjesama.
Jozinović je vijest o izlasku albuma podijelio na svojim profilima na društvenim mrežama, a pred samu objavu našalio se: "Ja kad skužim da za pola sata izlazi album i prestajem biti kaver pjevač".
Od ukupno osam novih numera za tri je danas planirana i objava pratećih spotova, a riječ je o pjesmama "4 laste", "Voljela bi to" te "Na mjestu mom".
Album je donio i naslove "Meri", "Raj", "Nećeš spavati", "Stol za dvoje" te "Ja za čuda letim" po kojoj je album i dobio ime.
Pjesme "Polje ruža" i "Ja volim" koje su ranije objavljene također su dio spomenutog albuma.
Podsjetimo, Jozinović je postao svojevrsni fenomen u regiji nakon što je uspio rasprodati niz dvorana prije objave ijedne pjesme. U međuvremenu je održao čak 10 koncerata u Sava centru u Beogradu, a najavio je i koncert u Beogradskoj areni.
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