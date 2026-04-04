Logo
Large banner

Mlada zvijezda ruši sve rekorde: Jakov Jozinović rasprodao i deseti koncert u Sava Centru

Autor:

ATV
04.04.2026 17:23

Komentari:

0
Јаков Јозиновић
Foto: Instagram

Jakov Jozinović nastavlja nizati nevjerovatne uspjehe i rušiti rekorde.

Objavio je datum desetog koncerta u beogradskom Sava Centru, a potom otkrio da je nastup rasprodan za samo deset minuta.

Veliko interesovanje publike odmah je pokrenulo pitanje slijedi li i jedanaesti koncert? Već ranije je i deveti koncert, zakazan za 13. maj, rasprodao za 20 minuta, dok je oko 9.000 ljudi čekalo online u redu za ulaznice.

Na svom Instagram profilu uz najavu za deseti koncert po redu napisao je: – Ljudi dragi, najavljujem novi, rekordni, 10. Sava Centar! Hvala vam na svoj ljubavi koju mi dajete.

Kasnije je Jakov Jozinović objavio Instagram stori gdje obavještava fanove da je koncert rasprodan za 10 minuta.Sava Centar, odnosno Plava dvorana, jedna je od najvažnijih koncertnih lokacija u regionu, s kapacitetom od oko 4.000 mjesta, pa će Jozinovića kroz sve najavljene nastupe u Beogradu slušati više od 36.000 ljudi.

Nakon beogradske serije koncerata, u junu ga očekuju i veliki nastupi u zagrebačkoj Areni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jakov Jozinović

Jakov Jozinović koncert

Pjevač

Sava centar

Beograd

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

07

34

Luka Dončić hitno napustio Ameriku i traži spas u Evropi

07

26

Taktičko pokazni zbor MUP-a na Trgu Krajine u Banjaluci

07

23

Berze u strahu od ultimatuma koji je Bijela kuća izdala Iranu: Cijene nafte rastu

07

20

Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio Grčku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner