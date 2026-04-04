Mlada zvijezda ruši sve rekorde: Jakov Jozinović rasprodao i deseti koncert u Sava Centru

Objavio je datum desetog koncerta u beogradskom Sava Centru, a potom otkrio da je nastup rasprodan za samo deset minuta.

Veliko interesovanje publike odmah je pokrenulo pitanje slijedi li i jedanaesti koncert? Već ranije je i deveti koncert, zakazan za 13. maj, rasprodao za 20 minuta, dok je oko 9.000 ljudi čekalo online u redu za ulaznice.

Na svom Instagram profilu uz najavu za deseti koncert po redu napisao je: – Ljudi dragi, najavljujem novi, rekordni, 10. Sava Centar! Hvala vam na svoj ljubavi koju mi dajete.

Kasnije je Jakov Jozinović objavio Instagram stori gdje obavještava fanove da je koncert rasprodan za 10 minuta.Sava Centar, odnosno Plava dvorana, jedna je od najvažnijih koncertnih lokacija u regionu, s kapacitetom od oko 4.000 mjesta, pa će Jozinovića kroz sve najavljene nastupe u Beogradu slušati više od 36.000 ljudi.

Nakon beogradske serije koncerata, u junu ga očekuju i veliki nastupi u zagrebačkoj Areni.