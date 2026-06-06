Energo klub: Najaktuelnije energo teme

Izvor:
ATV
Novi 'Energo klub' istražuje koliko lažna bolovanja opterećuju energo preduzeća u Srpskoj.
Raspitali smo se da li je Bilećko jezero spremno za sušu.
Donosimo i informacije o dobi Elektrodistribucije Pale.
Odgovaramo na pitanje ima li energo projekata i koliko ih je teško realizovati.
'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
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