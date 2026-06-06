Logo
Large banner

Energo klub: Najaktuelnije energo teme

Izvor:

ATV

06.06.2026 13:07
енерго ново
Foto: atv

Novi 'Energo klub' istražuje koliko lažna bolovanja opterećuju energo preduzeća u Srpskoj.

Raspitali smo se da li je Bilećko jezero spremno za sušu.

Donosimo i informacije o dobi Elektrodistribucije Pale.

Odgovaramo na pitanje ima li energo projekata i koliko ih je teško realizovati.

'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Energo klub

Bojan Nosović

Teodora Bjelogrlić

Large banner

Više iz rubrike

Нови идент

Emisije

Agrar: Poljoprivredne aktuelnosti iz ratarstva, pčelarstva i domaćih proizvoda

6 h

0
Бизнис клуб: Повезивање Републике Српске и Србије

Emisije

Biznis klub: Povezivanje Republike Srpske i Srbije

1 d

0
Битно: О комуналним услугама

Emisije

Bitno: O komunalnim uslugama

1 d

0
нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Manastir Stuplje

1 d

0

  • Najnovije

17

21

Vlada Srpske uz vozače saniteta: Obezbijeđeno 2,2 miliona KM za povećanje plata

17

18

Uhapšen muškarac kod koga je pronađeno 10 kilograma marihuane

17

08

Na vjenčanju nastao muk kada je majka uzela mikrofon: Izgovorila najveću uvredu za mladence

16

53

Upozorenje iz UIO: Gradiška bi od utorka mogla ostati bez ijednog graničnog prelaza

16

45

Ova tri znaka će u junu plivati u novcu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner