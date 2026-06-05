Bitno: O komunalnim uslugama

Izvor:
ATV
Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o komunalnim uslugama, njihovim cijenama i kvalitetu.
Za 'Bitno' govore: Radovan Majkić, direktor preduzeća 'Vodovod' a.d. Banjaluka, Milan Plavšić, tehnički direktor preduzeća 'Čistoća' a.d Banjaluka, Stojan Vukajlović, advokat iz Banjaluke, Đorđe Karić, direktor Javnog komunalnog preduzeća 'Parking servis' d.o.o. Trebinje.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Ines Đanković.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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