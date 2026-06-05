Bitno: O komunalnim uslugama

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o komunalnim uslugama, njihovim cijenama i kvalitetu.

Za 'Bitno' govore: Radovan Majkić, direktor preduzeća 'Vodovod' a.d. Banjaluka, Milan Plavšić, tehnički direktor preduzeća 'Čistoća' a.d Banjaluka, Stojan Vukajlović, advokat iz Banjaluke, Đorđe Karić, direktor Javnog komunalnog preduzeća 'Parking servis' d.o.o. Trebinje. Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Ines Đanković. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.