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Bitno: O komunalnim uslugama

Izvor:

ATV

05.06.2026 14:30
Битно: О комуналним услугама

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o komunalnim uslugama, njihovim cijenama i kvalitetu.

Za 'Bitno' govore: Radovan Majkić, direktor preduzeća 'Vodovod' a.d. Banjaluka, Milan Plavšić, tehnički direktor preduzeća 'Čistoća' a.d Banjaluka, Stojan Vukajlović, advokat iz Banjaluke, Đorđe Karić, direktor Javnog komunalnog preduzeća 'Parking servis' d.o.o. Trebinje.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Ines Đanković.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Bitno

Ines Đanković

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