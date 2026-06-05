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Narod priča: Manastir Stuplje

Izvor:

ATV

05.06.2026 11:50
нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana nas ovog petka vodi u manastir Stuplje, svetinju skrivenu u prirodi nadomak Prnjavora i Čelinca.

Rušen kroz vijekove, dugo skrivan ispod zemlje i gotovo zaboravljen, manastir je ponovo vaskrsao.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Narod priča

Biljana Stokić

ATV

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