Narod priča: Manastir Stuplje

Izvor:
ATV
Biljana nas ovog petka vodi u manastir Stuplje, svetinju skrivenu u prirodi nadomak Prnjavora i Čelinca.
Rušen kroz vijekove, dugo skrivan ispod zemlje i gotovo zaboravljen, manastir je ponovo vaskrsao.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.
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