"Odavno se nije pojavio...": Vlado Georgiev govorio o Jakovu Jozinoviću, jednu stvar mu je predložio

Mladi pjevač Jakov Jozinović napravio je pravi "bum" na muzičkoj sceni. O momku iz Vinkovaca ovog puta je pričao i poznati kantautor Vlado Georgiev.

Popularni Barba, čiju pjesmu Jakov pjeva na svom koncertu, imao je lijepe riječi o Jozinoviću.

"Odavno se nije pojavio neko jako mlad, sladak, zanimljiv, znaš. Ta generacija mora da ima svoju neku identifikaciju. Treba im neko... treba im heroj njihovih godina i to je potpuno okej", rekao je Georgiev za "Jingle TV".

Vlado je Jakovu jednu stvar predložio.

"Jedino što bih ja jako volio da on što prije snimi svoje pjesme i pravi svoju karijeru jer biti kover konstantno... mislim, daj Bože, ali, ali onda si kover. Kako da ti kažem... ne može to dugo da traje, znaš ono, dosadiće... dosadiću i ja sa svojim pesmama, moram snimiti nove, razumeš, a kamoli kad samo pjevaš kovere. To je tako da mu predlažem da... volio bih da što pre snimi svoje pjesme i da njih gura i da dođe u situaciju da uopšte ne pjeva tuđe pjesme. To bi bilo onda sve kako treba", iskren je bio Georgiev.