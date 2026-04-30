Breskvica raskinula s policajcem, sada se spominje Dončić

Mlada muzička zvijezda Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, okončala je petogodišnju emotivnu vezu sa dečkom koji je zaposlen kao policajac.

Par je prekinuo zajednički život i iselio se iz stana u kom su živjeli, uz objašnjenje da jednostavno "nisu funkcionisali".

Priča o njihovom upoznavanju zvuči gotovo kao filmski scenario. Njih dvoje su se sreli potpuno slučajno kada je Anđela sa društvom bila u automobilu koji je policija zaustavila radi rutinske kontrole.

Pjevačica je tada prvi put ugledala policajca, ali tokom same kontrole nisu komunicirali. On je, profesionalno, sa kolegama nastavio da radi svoj posao i udaljio se.

Međutim, Anđeli se on istog trenutka veoma dopao i preuzela je stvar u svoje ruke.

"Bila je baš uporna i ubrzo je došla do njega i poslala mu je prva poruku. Vrlo brzo nakon toga su se smuvali", otkrio je svojevremeno dobro obaviješten izvor.

Život daleko od očiju javnosti

Njen sada već bivši dečko stariji je od Breskvice osam godina i veliki je zaljubljenik u teretanu i oblikovanje mišića.

On nije želio da se eksponira u medijima, što je pjevačica uvijek uvažavala i poštovala njegovu privatnost.

Iako je krila njegov identitet, uvijek je isticala da su stalno zajedno i da joj je on, uz porodicu, najveća podrška u onome što radi.

Raskid bez patnje: “Sve je sa razlogom”

Nakon pet godina ljubavi, veza je doživjela krah, ali Breskvica priznaje da nije osoba kojoj ljubavni brodolomi teško padaju, piše "Kurir".

"Kada su raskidi u pitanju nisam prava osoba da posavjetujem djevojke kako da prebole, jer nisam tip osobe koja pati za nekim kada odlazi iz mog života", naglasila je pjevačica nedavno, dodajući da ne može nikoga previše da utješi ko prolazi kroz isto.

Ona je i pred sam raskid nagovijestila da se nešto mijenja, svojim jasnim stavom o tome kako gleda na ljudske odnose.

"Nekako mislim da se sve dešava sa razlogom i da od nas Bog sklanja osobe koje više ne treba da budu u našim životima", rekla je pjevačica.

Ponovo se spominje Dončić

Nakon raskida Breskvica je otputovala u Opatiju odakle je objavila fotografije na Instagramu.

Sada se ponovo s njom u vezu dovodi košarkaš Luka Dončić.

Slovenac je van terena od 2. aprila, u međuvremenu je išao u Madrid gdje je imao posebne tretmani za što brži oporavak.

Međutim, nije poznato da li se u Madridu zadržao, a na društvenim mrežama se ne oglašava. To je dovelo u sumnju da su on i Breskvica, nakon što su oboje raskinuli svoje odnose, možda otputovali zajedno, piše "Kurir".