Aco Pejović progovorio o kćerkama i otkrio kakve zetove priželjkuje

Popularni pjevač Aca Pejović poznat je ne samo po hitovima, već i po tome što je porodičan čovjek i otac tri kćerke. A kako je opšte poznato da su očevi često posebno zaštitnički nastrojeni kada su u pitanju njihove nasljednice, mnoge je zanimalo kako Pejović reaguje na njihove emotivne izbore i partnere koje biraju.

Iako bi se očekivalo da zauzme stroži stav, pjevač je iznenadio iskrenošću i smirenošću, otkrivši da se ne miješa u njihove odluke, već vjeruje da svako mora sam da pronađe svoj put u ljubavi.

“To je stvar njihovog izbora, ne želim da se miješam, niti ću se miješati. Kada krenu leptirići u stomaku, ne možete nikog da zaustavite. Kada srce izabere, to je tako, barem je to moje mišljenje. Trudim se da zdravo razmišljaju, biraju srcem, ali dobiju pravog čovjeka pored sebe”, iskren je pjevač.

