Nesvakidašnja situacija na koncertu Ace Pejovića: Trudnica ga zamolila da joj otkrije pol bebe

02.12.2025

11:13

Pjevač Aco Pejović je doživio nesvakidašnju situaciju na koncertu u Hrvatskoj. Naime, trudnica ga je zamolila da on otkrije pol njene bebe, što je on vrlo rado učinio.

"Aco, u trbuhu je tvoj novi fan. Molimo te, reci nam pol", pisalo je na papiru koji mu je dala. Uzeo je papir i otpjevao do kraja pjesmu "Nijedna nije kao ti". Nakon toga je pročitao šta piše.

"Imamo jednu posebnu situaciju. Momak i djevojka žele da baš ja budem taj koji će im otkriti pol njihove bebe koja uskoro dolazi na svijet, a ja ću to rado učiniti", između ostalog je kazao.

@eminchikaa Najbolji gender reveal ikad!🩷 @ACO PEJOVIC @Aco Pejović | Fan Page #babygirl #acopejovic #genderreveal @eMedjimurje.hr @Blic TV @telegrafrs ♬ original sound - Emina

"Da li je dječak ili djevojčica, au, au... Onako je kako sam ti i rekao dok nisam pročitao, djevojčica je. Ja imam tri, bićete najsrećniji ljudi na svijetu", kazao je oduševljenim budućim roditeljima.

Djevojka je skočila svom partneru u zagrljaj, a publika je aplaudirala. Snimak je privukao pažnju brojnih korisnika TikToka, koji su čestitali paru na prinovi, prenosi Kliks.

Aco Pejovic insta

Scena

Aco Pejović otkrio uz koju dijetu je skinuo višak kilograma: ''Kad te muka natjera..''

"Pored svih dosadnih otkrivanja pola beba na TikToku, ovo je zaista osvježenje. Neka je živa i zdrava", "Pa ovo je divno", "Rasplakali ste me", "Nevjerovatno kako je siguran bio kad je rekao da je djevojčica dok još nije ni pročitao", "Prelijepo, originalno", neki su od komentara na spomenutoj društvenoj mreži.

Aco Pejović

