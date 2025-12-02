Logo
Marija Šerifović se oglasila prvi put nakon očeve smrti, evo šta je poručila pratiocima

02.12.2025

Марија Шерифовић
Foto: Instagram/Screenshot/serifovic

Nakon smrti oca Rajka Šerifović, pjevačica Marija Šerifović se nije oglašavala, a sad je smogla snage da se obrati pratiocima na društvenim mrežama.

Ona se u videu oglasila na Instagramu i istakla da je emotivni i izazovni period iza nje i da nakon gubitka najvažnije muške figure u životu mora da ide dalje.

“Vi moji znate zašto me nije bilo neko vreme. To je život, a svako od nas voli, pati i pamti na drugačiji način”, rekla je Marija i nastavila:

“Ova Škorpija je morala malo da se zatvori, kako bi sve te emocije spakovala na pravi način i vratila se onakva kakvu me je najviše voleo i moj otac, a i kakva sam najbolja”.

Nakon toga je dodala da slijedi novo poglavlje u njenom životu.

“Nadam se šarenije, veselije i sa puno ljubavi za sve nas. Drugi decembar je od pre dve godine postao najvažniji datum u mom životu. Zato tada krećemo nešto. Ma, jedva čekam da vidite šta! Budite uz mene! Vraćam vam se najbolja”, poručila je Marija na Instagramu.

(GrandTV)

Marija Šerifović

