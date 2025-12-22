Božidar, ogorčen zbog cijene, podijelio 10 tona kupusa: “Plače mi se od muke!”

Božidar Musić, ogorčeni ratar iz Velikog Pašijana u Hrvatskoj, odlučio je da građanima podijeli deset tona kupusa jer ga nije mogao prodati.

Božidar je rekao da već 40 godina uzgaja kupus, a na ovaj potez se odlučio zbog sramotne otkupne cijene i prekomjernog uvoza.

Zbog toga je danas sa dvije prepune prikolice došao pred zgradu Opštine Berek i dijelio kupus ljudima, prenosi Večernji.hr.

“Kasnije je došlo i više ga ne možeš ga prodati. Na internetu je bilo tri mjeseca, niko nije zvao, ali nije to samo moje - nego je to i od mojih prijatelja poznanika, ja ih znam desetak koji će ga zatanjurati i koji ga nisu mogli prodati”, Mušić.

Poručio je da će, iako mu se plače od muke, radije za praznike podijeliti kupus nego ga preorati na njivi.