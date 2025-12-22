Logo
Auto udario u autobusko stajalište, ima teško povrijeđenih

Izvor:

ATV

22.12.2025

22:17

Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.
Foto: Tanjug/AP/dpa/Sascha Ditscher

Tri osobe su povrijeđene nakon što je automobil u ponedjeljak popodne udario u autobusku stanicu u centralnom njemačkom gradu Gisenu, prema izvještajima nemačkih medija.

Nesreća se dogodila oko 16:30 časova po lokalnom vremenu (15:30 GMT), objavio je njemački medij FOKUS Onlajn, pozivajući se na lokalnu policiju.

U izvještaju se navodi da se 32-godišnji vozač sudario sa dva vozila koja su se kretala u istom smjeru, prije nego što je nastavio vožnju i udario u obližnju autobusku stanicu.

Tri osobe su povrijeđene, uključujući jednu koja je zadobila teške povrede, saopštila je policija.

Okolnosti incidenta ostaju nejasne i istražuju se.

