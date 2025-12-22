Auto udario u autobusko stajalište, ima teško povrijeđenih

Izvor:
Tri osobe su povrijeđene nakon što je automobil u ponedjeljak popodne udario u autobusku stanicu u centralnom njemačkom gradu Gisenu, prema izvještajima nemačkih medija.
Nesreća se dogodila oko 16:30 časova po lokalnom vremenu (15:30 GMT), objavio je njemački medij FOKUS Onlajn, pozivajući se na lokalnu policiju.
U izvještaju se navodi da se 32-godišnji vozač sudario sa dva vozila koja su se kretala u istom smjeru, prije nego što je nastavio vožnju i udario u obližnju autobusku stanicu.
Tri osobe su povrijeđene, uključujući jednu koja je zadobila teške povrede, saopštila je policija.
Okolnosti incidenta ostaju nejasne i istražuju se.
