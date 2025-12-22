Automobilom uletio u gomilu na božićnoj paradi: Haos u Holandiji

Automobil se zakucao u gomilu tokom božićne parade u Nunspetu, u pokrajini Gelderland, u centralno-istočnoj Holandiji. Vozilo je udarilo grupu ljudi, što je dovelo do najmanje devet povrijeđenih, od kojih tri teško.

To su objavili holandski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti. Policija ne sumnja na krivično djelo, prema pisanju lista De Telegraf.

Holandska policija na X je to opisala kao "ozbiljnu nesreću".

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se da je više ekipa Hitne pomoći na licu mjesta.

Auto rijdt een menigte in, meerdere gewonden https://t.co/mFjoHJTX3c pic.twitter.com/04OcT6OipH — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) December 22, 2025

"Istraga je u toku", izvještava Politie Gelderland.

Grupa ljudi koju je udario automobil čekala je da parada prođe.

Uskoro opširnije...

(Telegraf)