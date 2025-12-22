Logo
Automobilom uletio u gomilu na božićnoj paradi: Haos u Holandiji

Telegraf

22.12.2025

20:46

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Automobil se zakucao u gomilu tokom božićne parade u Nunspetu, u pokrajini Gelderland, u centralno-istočnoj Holandiji. Vozilo je udarilo grupu ljudi, što je dovelo do najmanje devet povrijeđenih, od kojih tri teško.

To su objavili holandski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti. Policija ne sumnja na krivično djelo, prema pisanju lista De Telegraf.

Holandska policija na X je to opisala kao "ozbiljnu nesreću".

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se da je više ekipa Hitne pomoći na licu mjesta.

"Istraga je u toku", izvještava Politie Gelderland.

Grupa ljudi koju je udario automobil čekala je da parada prođe.

Uskoro opširnije...

(Telegraf)

Holandija

parada

Božić

Automobil

