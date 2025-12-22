Fico jasan: Slovačka će glasati protiv!

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da će Slovačka glasati protiv plana EU za finansiranje odbrane Ukrajine.

"Ako budem prisustvovao sastanku Evropskog savjeta, glasaću protiv plana o obezbjeđivanju kredita za odbranu Ukrajine", rekao je Fico televizijskoj mreži TAZ.

On je dodao da Slovačka "neće biti dio ovih ludih planova" i da joj je novac potreban.

Fico i drugi članovi Vlade Slovačke su više puta izjavili da Bratislava insistira na trenutnom prekidu vatre i mirovnim pregovorima, te da odbija da finansira nastavak sukoba.