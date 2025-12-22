Postavljen "migrantski rekord" u Britaniji

Izvor:
22.12.2025
Oko 800 migranata prešlo je La Manš do Velike Britanije u subotu, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.
Podaci objavljeni u nedjelju pokazuju da je 803 osobe stiglo u Veliku Britaniju u 13 malih brodova, što je najveći ukupan broj zabilježen u jednom danu u decembru.
Dolasci su povećali ukupan broj migranata koji su do sada ove godine stigli u Veliku Britaniju na 41.455, što je više od 36.816 zabilježenih u 2024. godini.
Podaci su takođe pokazali da je oko 2.100 ljudi stiglo u Veliku Britaniju tokom proteklog mjeseca.
"Broj prelazaka malih brodova je sramotan i britanski narod zaslužuje bolje", rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, a citirao ga je "Bi-bi-si", prenosi "Anadolija".
