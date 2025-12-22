Logo
Large banner

Postavljen "migrantski rekord" u Britaniji

Izvor:

Anadolija

22.12.2025

16:06

Komentari:

0
Постављен "мигрантски рекорд" у Британији
Foto: Pixabay

Oko 800 migranata prešlo je La Manš do Velike Britanije u subotu, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Podaci objavljeni u ned‌jelju pokazuju da je 803 osobe stiglo u Veliku Britaniju u 13 malih brodova, što je najveći ukupan broj zabilježen u jednom danu u decembru.

Dolasci su povećali ukupan broj migranata koji su do sada ove godine stigli u Veliku Britaniju na 41.455, što je više od 36.816 zabilježenih u 2024. godini.

Podaci su takođe pokazali da je oko 2.100 ljudi stiglo u Veliku Britaniju tokom proteklog mjeseca.

"Broj prelazaka malih brodova je sramotan i britanski narod zaslužuje bolje", rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, a citirao ga je "Bi-bi-si", prenosi "Anadolija".

Podijeli:

Tagovi:

migranti

Velika Britanija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

Scena

Vatrena Banjalučanka se vjerila sa novim partnerom, 21 dan nakon što je saopštila da se razvela!

1 h

0
Огњен Ритан

Ostali sportovi

Ni povreda ga nije zaustavila: Kako je mladi Banjalučanin Ognjen Ritan došao do medalje na SP

1 h

0
Радојичић искључио Вукановића: Добитна комбинација су Блануша и Станивуковић

Republika Srpska

Radojičić isključio Vukanovića: Dobitna kombinacija su Blanuša i Stanivuković

3 h

2
Европска земља почиње производњу оружја по српској технологији

Svijet

Evropska zemlja počinje proizvodnju oružja po srpskoj tehnologiji

2 h

0

Više iz rubrike

Европска земља почиње производњу оружја по српској технологији

Svijet

Evropska zemlja počinje proizvodnju oružja po srpskoj tehnologiji

2 h

0
Тучпа посланика у турском парламенту

Svijet

Masovna tuča u turskom parlamentu: Pesnice sijevale na sve strane

3 h

0
Вртача

Svijet

Vrtača progutala vodu iz kanala, čamci nasukani

3 h

0
Ужас на аеродрому: Авион ударио у цистерну са горивом

Svijet

Užas na aerodromu: Avion udario u cisternu sa gorivom

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

35

Konakovićeva stranka nastavlja da puca, Karamehić-Abazović prešla u NS

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner