Vatrena Banjalučanka se vjerila sa novim partnerom, 21 dan nakon što je saopštila da se razvela!

Nakon priče od prije 21 dan, da se najljepša pjevačica iz Zvezda Granda, Mirjana Kalabić razvela, sada je šokirala sve.

Naime, Mirjana Kalabić, objavila je na svom Instagram profilu da je rekla sudbonosno “da“ svom izabraniku Draganu.

Ova vijest iznenadila je mnoge s obzirom da je Mirjanu tokom prošle sezone iz bekstejdža bodrio suprug, a od koga se lijepa takmičarka nedavno i razvela.

– Bilo je mnogo oscilacija, mnogo stajanja. Prošla sam određene psihičke, emotivne bure, i očistila svoj prostor – rekla je Mirjana pa dodala:

– Ovu sezonu doživljavam svojim novim početkom, preporodom, i u emotivnom i u karijernom smislu. Držim sebi fige – rekla je ona.Međutim, Mirjana je u ovom razgovoru nagovijestila da je nova ljubav ušla u njen život, što je potvrdila i brojnim fotografijama sa izabranikom na društvenim mrežama

– Da životu sa tobom, da svemu sa tobom – napisala je Mirjana ispod fotografije na kojoj je prsten u prvom planu dok se ona smješka u zagrljaju partnera.

S obzirom da prva javna fotografija sa vjerenikom Draganom datira iz septembra mjeseca, mnogi pretpostavljaju da par nije dugo u vezi, ali da je prava ljubav očigledno uradila svoje čim su odlučili da stanu na ludi kamen, prenosi Telegraf.