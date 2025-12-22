Logo
Large banner

Vatrena Banjalučanka se vjerila sa novim partnerom, 21 dan nakon što je saopštila da se razvela!

Izvor:

Telegraf

22.12.2025

15:57

Komentari:

0
Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!
Foto: Youtube / Printscreen / Zvezde Granda

Nakon priče od prije 21 dan, da se najljepša pjevačica iz Zvezda Granda, Mirjana Kalabić razvela, sada je šokirala sve.

Naime, Mirjana Kalabić, objavila je na svom Instagram profilu da je rekla sudbonosno “da“ svom izabraniku Draganu.

Ova vijest iznenadila je mnoge s obzirom da je Mirjanu tokom prošle sezone iz bekstejdža bodrio suprug, a od koga se lijepa takmičarka nedavno i razvela.

– Bilo je mnogo oscilacija, mnogo stajanja. Prošla sam određene psihičke, emotivne bure, i očistila svoj prostor – rekla je Mirjana pa dodala:

– Ovu sezonu doživljavam svojim novim početkom, preporodom, i u emotivnom i u karijernom smislu. Držim sebi fige – rekla je ona.Međutim, Mirjana je u ovom razgovoru nagovijestila da je nova ljubav ušla u njen život, što je potvrdila i brojnim fotografijama sa izabranikom na društvenim mrežama

– Da životu sa tobom, da svemu sa tobom – napisala je Mirjana ispod fotografije na kojoj je prsten u prvom planu dok se ona smješka u zagrljaju partnera.

S obzirom da prva javna fotografija sa vjerenikom Draganom datira iz septembra mjeseca, mnogi pretpostavljaju da par nije dugo u vezi, ali da je prava ljubav očigledno uradila svoje čim su odlučili da stanu na ludi kamen, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Mirjana Kalabić

Zvezde Granda

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огњен Ритан

Ostali sportovi

Ni povreda ga nije zaustavila: Kako je mladi Banjalučanin Ognjen Ritan došao do medalje na SP

1 h

0
Радојичић искључио Вукановића: Добитна комбинација су Блануша и Станивуковић

Republika Srpska

Radojičić isključio Vukanovića: Dobitna kombinacija su Blanuša i Stanivuković

3 h

2
Европска земља почиње производњу оружја по српској технологији

Svijet

Evropska zemlja počinje proizvodnju oružja po srpskoj tehnologiji

2 h

0
АТВ у Санкт Петербургу: Руски клубови организационо без премца

Košarka

ATV u Sankt Peterburgu: Ruski klubovi organizaciono bez premca

2 h

0

Više iz rubrike

Ханка Палдум скрхана због смрти хармоникаша: "Није могла да се јави на телефон"

Scena

Hanka Paldum skrhana zbog smrti harmonikaša: "Nije mogla da se javi na telefon"

2 h

0
Марија се огласила о Миљанином стању након што је пребачена у Ургентни

Scena

Marija se oglasila o Miljaninom stanju nakon što je prebačena u Urgentni

4 h

0
Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

Scena

Miljana Kulić hitno primljena u Urgentni centar

5 h

0
Милица Павловић након критика колега: Можда мисле да имам много новца

Scena

Milica Pavlović nakon kritika kolega: Možda misle da imam mnogo novca

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

17

07

"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner