Marija se oglasila o Miljaninom stanju nakon što je prebačena u Urgentni

Izvor:

Telegraf

22.12.2025

12:53

Komentari:

0
Nakon što je Miljana Kulić hitno prebačena u Urgentni centar za vikend, oglasila se njena majka Marija Kulić.

Miljana je prijavila da ima obilna krvaranje, a produkcija je odmah reagovala, a nakon što je završen pregled Marija je odmah obaviještena o njenom stanju.

Moskva Kremlj

Svijet

Šta Rusi žele za Novu godinu

Naime, Miljana je zbog lijeka koji pije imala krvarenja.

- Dobro je Miljana, odjednom su svi krenuli da me zovu. Produkcija ju je odvela na pregled i javili su mi da ne brinem da je sve dobro. Imala je samo produženo krvarenje zbog jednog lijeka koji pije, to je razređivač krvi, a kada je žena u ciklusu, hoće da se desi nekada obimnije krvarenje. Inače, bila je i kod ginekologa, urologa i hirurga, te je i sa njihovih strana sve u redu.

- Ja sam u Nišu, tako da nisam mogla da budem tu sa njom trenutno - objasnila je Marija za Blic.

Бранко Блануша-28092025

Republika Srpska

ATV saznaje: Branko Blanuša preuzima SDS na godinu dana

Podsjetimo, Miljanu su pregledali specijalisti i na kraju je upućena kod ginekologa zbog problema posljednjih pet dana o kojima je obavijestila produkciju.

Miljana Kulić

