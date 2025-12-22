Nikada ne poklanjajte ovu stvar: Vjeruje se da time predajete svoju sreću drugome

Stara narodna vjerovanja nisu tu bez razloga, a naši stari su dobro znali šta smije da se iznosi iz kuće, a šta ni za živu glavu. Kažu da postoje predmeti koji su direktno povezani sa vašom ličnom srećom i napretkom. Zato, zapamtite dobro – nikada ne poklanjajte ovu stvar, jer se vjeruje da time svjesno predajete svoju sreću nekom drugom.

Nije riječ o sujevjerju, već o energiji koju svaki predmet nosi sa sobom. Kada nekome darujete nešto što simbolizuje vaš opstanak, vi bukvalno otvarate vrata bijedi da uđe u vaš dom. Takve greške se često skupo plaćaju, a da čovjek ni ne primjeti gdje je zapelo.

Zašto prazan novčanik donosi nemaštinu?

Prvi i najopasniji predmet na ovoj listi je prazan novčanik. Vjeruje se da pokloniti novčanik u kojem nema ni dinara donosi sušu u finansijama i vama i onome koga darujete. To je simbol praznine koji, prema narodnom vjerovanju, „tjera“ pare od onoga ko ga koristi.

Da bi poklon bio srećan i da bi sve išlo „kao podmazano“, unutra se obavezno stavlja makar jedan novčić. Taj sitni metalni novac služi kao klica iz koje će se rađati bogatstvo. Bez toga, smatrajte da ste poklonili čisti baksuz i sebi zatvorili puteve zarade.

Predmeti koji „sijeku“ sreću i mir u kući

Osim novca, velika pažnja se poklanja i oštrim predmetima poput noževa i makaza. Vjeruje se da takvi darovi „sijeku“ prijateljstvo i donose razdor među ljudima. Ako se takva stvar pokloni, vrlo brzo može doći do svađe koja se godinama ne može izgladiti.

Takođe, malo ko zna da su i ogledala veoma opasna za darivanje. Stari ljudi kažu da ogledalo „krade“ energiju vlasnika i da njegovo poklanjanje može donijeti nesreću objema stranama. Zato budite oprezni i nikada ne poklanjajte ovu stvar, jer se preko nje najlakše prenose bijeda i tuga na druge.

Kako sačuvati blagostanje i mir

Najbolje je držati se provjerenih pravila koja su nas čuvala decenijama. Čuvajte ono što je vaše i ne dozvolite da zbog neznanja ostanete bez onoga što ste godinama sticali. Sreća je krhka stvar i lako skrene s puta ako se prema njoj ne odnosimo sa poštovanjem.

Uvijek imajte na umu da svaki poklon ima svoju poruku i težinu. Ne dozvolite da vam se dom isprazni zbog jedne pogrešne sitnice koju ste iznijeli preko praga. Zapamtite, nikada ne poklanjajte ovu stvar bez simbolične „otkupnine“ u vidu jednog dinara, jer je to jedini način da zaštitite svoju sreću.