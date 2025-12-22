Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

Izvor:
Telegraf
22.12.2025
12:30
Komentari:0
Malina Guler, 27-godišnja foto-reporterka koja je pratila utakmice Superlige Rumunije, uključujući mečeve klubova UTA Arad i Rapid, preminula je nakon pada sa sedmog sprata zgrade u kojoj je živjela u Oradei.
Policija je saopštila da će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon obdukcije, a trenutno nema sumnje da je u pitanju krivično djelo.
Fudbalski klub Rapid, za koji je Guler navijala, odala je počast putem društvenih mreža.
"Bilo je 19:23, vrijeme koje mnogo znači svim Rapidistima. Danas ga posvećujemo Malini Guler, Rapidistkinji koja je prerano otišla u Galeriju na nebu. Srećan put, Malina! Neka joj Bog podari vječni mir", napisali su.
Klub FK Bihor, sa kojim je sarađivala tokom sezone 2023–2024, kada je klub ostvario plasman u Drugu ligu, takođe je izrazio duboko žaljenje:
Svijet
Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju
"Upućujemo iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su je poznavali. Malina je svojim profesionalizmom i posvećenošću zabilježila ključne trenutke i emocije našeg sportskog puta", istakli su, a prenosi Telegraf.
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Hronika
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Trenutno na programu