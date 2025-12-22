Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

Malina Guler, 27-godišnja foto-reporterka koja je pratila utakmice Superlige Rumunije, uključujući mečeve klubova UTA Arad i Rapid, preminula je nakon pada sa sedmog sprata zgrade u kojoj je živjela u Oradei.

Policija je saopštila da će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon obdukcije, a trenutno nema sumnje da je u pitanju krivično djelo.

Fudbalski klub Rapid, za koji je Guler navijala, odala je počast putem društvenih mreža.

"Bilo je 19:23, vrijeme koje mnogo znači svim Rapidistima. Danas ga posvećujemo Malini Guler, Rapidistkinji koja je prerano otišla u Galeriju na nebu. Srećan put, Malina! Neka joj Bog podari vječni mir", napisali su.

Klub FK Bihor, sa kojim je sarađivala tokom sezone 2023–2024, kada je klub ostvario plasman u Drugu ligu, takođe je izrazio duboko žaljenje:

"Upućujemo iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su je poznavali. Malina je svojim profesionalizmom i posvećenošću zabilježila ključne trenutke i emocije našeg sportskog puta", istakli su, a prenosi Telegraf.