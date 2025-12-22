Pijani vozač usmrtio 12-godišnjaka, osuđen na sedam godina zatvora!

Okružni sud u Istočnom Sarajevu nepravosnažno je osudio A.R. iz Berkovića na sedam godina zatvora jer je pijan automobilom "škoda oktavija" izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je poginuo 12-godišnji pješak R.I.

Tragedija se dogodila 22. jula 2020. godine na regionalnom putu Berkovići - Stolac u mjestu Viduško polje. Osim kazne zatvora optuženom je izrečena i dvogodišnja zabrana upravljanja vozilom "B" kategorije.

U presudi se navodi da je A.R. vozio pod dejstvom alkohola od 1,6 g/kg kada je automobilom "škoda oktavija" od pozadi udario u dječaka, koji se sa dvojicom vršnjaka kretao uz desnu ivicu kolovoza. Prilikom udara dječak je nabačen na haubu i vjetrobranko staklo, te udaren blatobranom i vratima vozila i odbačen je u kanal pored puta. U udaru je zadobio višestruke povrede glave i ekstremiteta, usljed čega je na mjestu ostao mrtav.

A.R. je oglašen krivim da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja. U presudi se navodi da je bio u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne u bitnoj mjeri. Vozio je iz smjera Berkovića prema Stocu.

"Vozilom je upravljao pod dejstvom alkohola sa 1,6 g/kg, usljed čega je u stanju srednjeg pijanstva bio očigledno nesposoban za upravljanje vozilom", navodi se u presudi.

Pojašnjava se da je optuženi kršio saobraćajne propise i nije obratio pažnju i vozio s naročitom opreznošću na dijelu puta sa potpunom preglednošću, gdje je brzina ograničena na 80 km/h, kojim su se kretala djeca S.P, D.M. i R.I, a koje je mogao uočiti sa udaljenosti od 100 i više metara.

"Bio je svjestan da nepropisanom vožnjom može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost živote ljudi, na šta je i pristao, uslijed čega je na desnoj kolovoznoj traci iz smjera njegovog kretanja na udaljenosti od metar, do metar i po od desne ivice kolovoza, krećući se neprilagođenom brzinom ne manje od 60 km/h sustigao i prednjim dijelom svog automobila udario u maloljetnog R.I. koji je zadobio višestruke povrede usljed čega je došlo do smrti", navodi se u presudi.

U kaznu je uračunato vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru od 22. jula do 22. avgusta 2020. godine.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Istragu je vodilo Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je i podiglo optužnicu, a naknadno je predmet prebačen u nadležnost Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, koji je i izrekao presudu.