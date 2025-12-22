Snimljena sačekuša vođe navijača Jevte Jevtića: Oni zapucali, on ih gazi autom

Kako saznaje "Telegraf", čitav obračun koji se odigrao na praznik Svetog Nikole oko 23 časa zabilježile su okolne kamere, a snimak otkriva nevjerovatne detalje Jevtićeve borbe za život.

Gazio napadače pa ih šutirao na zemlji

Prema saznanjima, na snimku se vidi kako trojica mladića presreću Jevtićev Audi A8 i počinju da rešetaju.

Jevtić, pokazujući nevjerovatnu prisebnost, naglo skreće udesno i direktno udara jednog od pucača.

U opštem haosu, Jevtić gubi kontrolu nad vozilom i zakucava se u parkirani automobil. Drama se tu ne završava - uprkos sudaru, Jevtić izlijeće iz vozila i prilazi napadaču kojeg je prethodno oborio automobilom, te počinje da ga šutira dok ovaj leži na zemlji.

"Kiša metaka" dok je bježao pešice

Dok je Jevtić bio fokusiran na povrijeđenog napadača, iz mraka izranjaju druga dvojica saučesnika.

Jedan od njih prilazi smrskanom Audiju kako bi provjerio da li je Jevtić unutra, u namjeri da ga overi, dok drugi otvara vatru direktno na vođu navijača.

"Na snimku se vidi kako Jevtić, štiteći glavu rukama, trči ka unutrašnjosti Zemuna dok za njim bukvalno leti kiša metaka," navodi izvor blizak istrazi.

Napadači su potom sjeli u sivi "mercedes" koji ih je čekao na parkingu i pobjegli u nepoznatom pravcu. Interesantno je da policija ima saznanja da je i samo vozilo napadača oštećeno od metaka tokom razmjene vatre ili rikošeta.

Spasila ga blinda 7. stepena

Uviđaj na licu mjesta potvrdio je da je Jevtić preživio samo zahvaljujući blindiranom vozilu sa 7. stepenom zaštite.

Ova visokotehnološka barijera zadržala je prve projektile i omogućila mu da pređe u kontranapad.

Policija sada intenzivno provjerava sve beogradske bolnice, jer se vjeruje da je napadač kojeg je Jevtić udario automobilom zadobio teške tjelesne povrede i da mu je neophodna hitna medicinska pomoć.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Ko je Jevta Jevtić?

Ime Jevte Jevtića decenijama se vezuje za navijačku tribinu, ali i crne hronike.

Vođa "Taurunum Boys-a": Ključna figura navijača Zemuna i zastupnik udruženja građana "Klub prijatelja FK Zemun".

Incident u Đenovi (2010): Hapšen sa Ivanom Bogdanovom zbog prekida utakmice Italija-Srbija.

Akcija "Ciklon" (2016): Bio je označen kao vođa grupe koja je krijumčarila preko 300 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Ozvučeni Audi: Tokom suđenja u Specijalnom sudu otkriveno je da su njemačke službe uspjele da ozvuče njegov tadašnji automobil (Audi A7), snimivši preko 100 razgovora o distribuciji narkotika.

Policija trenutno ispituje da li je ovaj napad nastavak starih sukoba iz kriminalnog podzemlja ili je riječ o novom sukobu na navijačkoj sceni.