Samsung predstavlja frižider s vještačkom inteligencijom

Izvor:

Agencije

22.12.2025

11:02

Komentari:

0
Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Kompanija "Samsung Electronics" najavila je danas da će na predstojećem Sajmu potrošačke elektronike ("CES) u Las Vegasu prikazati premium frižider sa Guglovim modelom vještačke inteligencije Džeminaj, koji koristi ugrađenu kameru za prepoznavanje hrane unutar uređaja.

Samsung je saopštio da novi frižider može da prepozna mnogo širi spektar prehrambenih proizvoda u odnosu na prethodne modele, koji su bili ograničeni na nekoliko desetina stavki.

Instagram

Nauka i tehnologija

Evo šta više nećete moći da radite na Instagramu

Podaci prikupljeni ovom tehnologijom pomoći će korisnicima da efikasnije upravljaju svojim namirnicama, dok Džeminaj može da preporuči recepte ili pomogne u kupovini, navodi Jonhap.

- Napredna AI vizija koju omogućava saradnja sa Guglom pomoći će Samsungu da ponudi jedinstveno iskustvo sa hranom - izjavio je šef odeljenja za digitalne aparate u Samsungu Mun Jong-seung.

Tagovi:

samsung

frižider

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

12

23

Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

12

17

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

12

17

Pijani vozač usmrtio 12-godišnjaka, osuđen na sedam godina zatvora!

