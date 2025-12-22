Samsung predstavlja frižider s vještačkom inteligencijom

Kompanija "Samsung Electronics" najavila je danas da će na predstojećem Sajmu potrošačke elektronike ("CES) u Las Vegasu prikazati premium frižider sa Guglovim modelom vještačke inteligencije Džeminaj, koji koristi ugrađenu kameru za prepoznavanje hrane unutar uređaja.

Samsung je saopštio da novi frižider može da prepozna mnogo širi spektar prehrambenih proizvoda u odnosu na prethodne modele, koji su bili ograničeni na nekoliko desetina stavki.

Podaci prikupljeni ovom tehnologijom pomoći će korisnicima da efikasnije upravljaju svojim namirnicama, dok Džeminaj može da preporuči recepte ili pomogne u kupovini, navodi Jonhap.

- Napredna AI vizija koju omogućava saradnja sa Guglom pomoći će Samsungu da ponudi jedinstveno iskustvo sa hranom - izjavio je šef odeljenja za digitalne aparate u Samsungu Mun Jong-seung.