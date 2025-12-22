Evo šta više nećete moći da radite na Instagramu

Instagram je najavio značajnu promjenu u načinu korišćenja heštagova na svojoj platformi.

Instagram uvodi novu promjenu koja će uticati na način na koji korisnici označavaju svoje objave na ovoj društvenoj mreži. Kako je saopšteno, od sada će biti dozvoljeno korišćenje najviše pet heštagova (#) po objavi, uključujući i Rils sadržaj.

Prema navodima kompanije, cilj ove odluke je smanjenje neprimerenog i prekomjernog korišćenja heštagova, kao i poboljšanje kvaliteta sadržaja koji se pojavljuje u pretragama.

Direktor Instagrama Adam Moseri istakao je da veći broj heštagova ne donosi automatski bolju vidljivost, te da su precizni i relevantni heštagovi daleko efikasniji od velikog broja generičkih oznaka.

Instagram već neko vrijeme naglašava da heštagovi više nemaju presudnu ulogu u širenju dometa objava, kao što je to ranije bio slučaj. Umesto toga, algoritam sve više favorizuje kvalitet sadržaja, interakciju sa publikom i jasno definisanu temu objave.

Ova promjena deo je šire strategije platforme usmerene ka suzbijanju spam sadržaja i podsticanju autentičnijeg načina komunikacije među korisnicima, prenosi B92.