ChatGPT sada ima prodavnicu aplikacija

Izvor:

B92

21.12.2025

15:25

Chat GPT ČET GPT
Foto: Pexels

OpenAI je zvanično predstavio novu prodavnicu aplikacija integrisanu direktno u ChatGPT.

Kompanija OpenAI je implementirala novu funkcionalnost u okviru ChatGPT-a: integrisanu prodavnicu aplikacija, koja korisnicima omogućava da koriste različite digitalne servise direktno kroz razgovor sa veštačkom inteligencijom.

Umesto klasičnog preuzimanja aplikacija ili odlaska na eksterne sajtove, ChatGPT sada omogućava pristup tzv. "appovima" koji se aktiviraju prirodnim jezikom. Korisnik, na primer, može zatražiti da mu se napravi plejlista, pronađe hotel ili dizajnira grafički sadržaj, a ChatGPT će automatski koristiti odgovarajuću aplikaciju u pozadini.

Nova prodavnica funkcioniše slično poznatim platformama poput App Store-a ili Google Play-a, ali je u potpunosti integrisana u chat interfejs. Aplikacije se pokreću u okviru razgovora, bez potrebe za dodatnom instalacijom.

Полиција Србија

Srbija

Užas! Bačena bomba na kuću

OpenAI je istovremeno objavio i SDK za programere, koji omogućava kreiranje sopstvenih aplikacija i njihovo objavljivanje u ChatGPT prodavnici. Cilj je izgradnja šireg ekosistema u kojem će ChatGPT postati centralna tačka za različite digitalne usluge.

Među prvim dostupnim aplikacijama nalaze se servisi kao što su Booking, Expedia, Spotify, Kanva i Koursera, dok se u narednom periodu očekuje proširenje ponude i uključivanje novih partnera.

Ovim potezom OpenAI dodatno pozicionira ChatGPT kao platformu, a ne samo alat za generisanje teksta, što bi moglo značajno da promeni način na koji korisnici komuniciraju sa aplikacijama i online servisima, prenosi B92.

ChatGPT

