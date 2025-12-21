Logo
Large banner

Velike gužve na graničnim prelazima

21.12.2025

15:22

Komentari:

0
Велике гужве на граничним прелазима
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Brod duge su kolone putničkih vozila na ulazu u BiH, dok su u oba smjera duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Orašje, Gradina i Gradiška, a pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na prelazu Kozarska Dubica.

Na ostalim graničnim prelazima se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, a Karakaj od 2. decembra za sve kategorije vozila.

Полиција Србија

Srbija

Užas! Bačena bomba na kuću

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Opširnije o stanju na graničnim prelazima i putevima možete saznati na internet stranici Auto-moto saveza.

Podijeli:

Tagovi:

AMS RS

granica

saobraćaj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Ni Banjaluka ni Sarajevo: Ovo je danas grad s najzagađenijim vazduhom

8 h

1
Све више пацијената на Пулмологији због загађеног ваздуха

Gradovi i opštine

Sve više pacijenata na Pulmologiji zbog zagađenog vazduha

8 h

0
"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Gradovi i opštine

"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

22 h

0
Језиви призори у Гацку: Грађани удишу сумпор

Gradovi i opštine

Jezivi prizori u Gacku: Građani udišu sumpor

22 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Od Derviša do Obilićeva, Banjalučani ujedinili srca: Sakupljeno skoro 15.000 KM na "Krofnama iz bloka"

17

44

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

17

42

Dvije osobe poginule na auto-putu

17

27

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

17

22

Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner