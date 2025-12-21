Velike gužve na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Brod duge su kolone putničkih vozila na ulazu u BiH, dok su u oba smjera duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Orašje, Gradina i Gradiška, a pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na prelazu Kozarska Dubica.

Na ostalim graničnim prelazima se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, a Karakaj od 2. decembra za sve kategorije vozila.

Srbija Užas! Bačena bomba na kuću

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Opširnije o stanju na graničnim prelazima i putevima možete saznati na internet stranici Auto-moto saveza.