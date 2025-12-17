"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

Kroz razgovor i praktičnu demonstraciju, učenicima Osnovne škola „Desanka Maksimović“ predstavljene su petarde, vatrometi i druga pirotehnička sredstva, uz objašnjenje kako se pravilno koriste i zašto nepravilna upotreba može imati ozbiljne posljedice.

„Volim praznike ali moramo da budemo pažljivi kada palimo petarde“, rekla je učenica Osnovne škole „Desanka Maksimović“ Prijedor Una Čorokalo.

„Ja ne bacam petarde kad su praznici ovi, a i svejedno meni su praznici ljepši bez toga“, rekao je učenik Osnovne škole „Desanka Maksimović“, Prijedor Ivan Hasić.

Ovakve akcije podržavaju i zdravstveni radnici, koji ističu da upotreba pirotehničkih sredstava treba da se odvija u strogo kontrolisanim uslovima i u skladu sa propisima.

„Nažalost svjedoci smo da često puta dolazi do raznih vrsta opekotina kože ruku ali nerijetko i kože lica očiju, oštećenja očiju i vida itd, a u najtežem slučajevima znalo je doći i do teške povrede prstiju nažalost u pojedinim slučajevima i do te traumatske amputacije prstiju što je najgora i najteža povreda koja može da se desi“, upozorio je specijalista interne medicine Boris Vujanović.

Pirotehnička sredstva svrstana su u četiri razreda, u zavisnosti od nivoa rizika i buke-od onih sa niskim rizikom i zanemarljivom bukom, do sredstava namijenjenih isključivo za spoljašnju upotrebu, poput petardi i vatrometa.

"Uvijek idemo vodimo se s tim da nam je bolje to spriječiti na ovaj način preventivno djelovati nego da sutra neke posljedice koje mogu biti dalekosežne moramo liječiti“, istakao je , direktor Osnovne škole „Desanka Maksimović“, Prijedor Zdravko Budimir.

Da problem nije zanemarljiv, pokazuje i podatak Policijske uprave Prijedor da su tokom ove godine evidentirana dva prekršaja zbog nepravilne upotrebe pirotehničkih sredstava.

„Pirotehnička sredstva mogu izazvati teške posljedice stoga, apelujemo djeci da ukoliko koriste pirotehnička sredstva to rade isključivo uz nadzor roditelja, a ovom prilikom apelujemo i roditeljima da ukoliko obrate pažnju na način i vrstu pirotehničkih sredstava koju njihova djeca koriste“, apelovala je pomoćnik komandira Policijske stanice Prijedor 1 PU Prijedor Anita Kosijer.

Za nepropisnu upotrebu pirotehničkih sredstava koja ugrožava druge predviđena je zakonska kazna od 300 do 900 KM.