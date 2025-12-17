Siniša Milić reizabran za predsjednika brčanskog SNSD-a

Opštinski odbor SNSD-a Brčko jednoglasno je izabrao Sinišu Milića za predsjednika ove opštinske organizacije, čime je potvrđeno puno jedinstvo i stabilnost stranke u Distriktu, saopšteno je iz ovog odbora.

Na sjednici, kojoj su prisustvovali i predsjednici mjesnih odbora, istaknuto je da SNSD Brčko pod rukovodstvom Milića od 2021. godine bilježi kontinuiran rast povjerenja građana i ostvaruje rekordne izborne rezultate, što je potvrđeno na opštim izborima 2022. i lokalnim izborima 2024. godine.

Košarka Ovo su čekali svi Grobari: Oglasio se Željko Obradović

​"Siniša Milić, koji trenutno drugi put obavlja funkciju gradonačelnika Brčko distrikta, uživa snažnu podršku stranačke baze i građana, što je još jednom potvrđeno jednoglasnom odlukom Opštinskog odbora", navedeno je u saopštenju.

​Tokom sjednice analizirana je aktuelna društveno-politička situacija u Brčko distriktu, kao i rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, te poručeno da SNSD ostaje ključni politički Faktor stabilnosti i razvoja Distrikta.

Svijet Horor na izvoru: Došli da se liječe, pa počeli da padaju jedan po jedan

​"Ponavljanjem odličnog izbornog rezultata iz 2022. godine, potvrđena je pozicija SNSD-a kao političke snage sa najvećom podrškom građana i jasnim legitimitetom za dalji rad i odgovornost", ističe se u saopštenju SNSD-a Brčko.