Amputirane im noge i šake: U BiH pronađeni povrijeđeni migranti

Agencije

17.12.2025

21:18

Мигрант из Судана
Foto: Djeluj.ba

Nihad Suljić, osnivač udruženja "Djeluj.ba", koje se bavi pomaganjem ljudima u pokretu, potvrdio je za "Detektor" da se trojica povrijeđenih Sudanaca trenutno nalaze na Odjeljenju ortopedije u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla (UKC).

"Svoj trojici su amputirane noge, a dvojici, pored nogu, i šake. Pokušavamo da im pomognemo jer oni sada, kako da kažem, niti jedu niti piju, ne mogu samostalno bez asistencije trećeg lica", kazao je Suljić, koji je alarmirao javnost na slučaj na Fejsbuku profilu Udruženja.

Troje izbjeglica iz Sudana bez cipela i odjeće primijetili su u okolini Bihaća krajem novembra građani koji su alarmirali policiju, potvrdio je za "Detektor" ministar unutrašnjih poslova USK Adnan Habibija.

Policija je, prema riječima ministra Habibije, zatekla Sudance koji su bili vidno povrijeđeni.

"Oni su u svojim izjavama naveli da su bili u reonu Plješevice, gdje su pokušavali da pređu državnu granicu između BiH i Republike Hrvatske, te da ih je nevrijeme zadesilo gore, te da su zadobili promrzline. Nakon toga je obaviještena Hitna pomoć Doma zdravlja Bihać, koja ih je odmah prevezla u Kantonalnu bolnicu Irfan Ljubljankić (u Bihaću), gdje im je pružena ljekarska pomoć", kazao je Habibija u telefonskom razgovoru sa "Detektorom".

On je dodao i da je o svemu obaviješteno Kantonalno tužilaštvo USK, koje provodi istražne radnje kako bi se utvrdile tačne okolnosti. Iz tog Tužilaštva nisu odgovorili na hitan upit "Detektora".

Nihad Suljić nije upoznat s tim šta se dešavalo s pronađenim izbjeglicama od Bihaća do Tuzle, ali je dodao da su njegova saznanja da je grupa željela preći granicu s Hrvatskom, kada je počeo padati snijeg, te su tada osjetili da se ne osjećaju dobro.

"Vjerovatno su, usljed tog smrzavanja, krenuli nazad, došli do nekog naseljenog dijela Bihaća. Naišla je policija, oni su im rekli šta se desilo i policija je poslala Hitnu pomoć, koja je odmah došla", rekao je on.

Bosna i Hercegovina je dio takozvane izbjegličke "Balkanske rute", preko koje se ljudi u pokretu pokušavaju domoći EU.

Pozivajući se na podatke Ministarstva bezbjednosti, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) objavila je na svojoj Internet stranici da je u prvih 11 mjeseci 2025. u BiH zabilježeno oko 12.500 ulazaka izbjeglica u BiH.

Ne postoje zvanični podaci o broju migranata i izbjeglica koji su nestali ili umrli na Balkanskoj ruti.

Konflikt u Sudanu

Istraga iz 2023. godine, čiji je koautor "BIRN", pronašla je više od 1.000 neobilježenih grobova migranata na evropskim granicama.

Brutalan konflikt u Sudanu, koji je počeo 2023. godine između sudanske vojske i paravojnih snaga, odnio je hiljade života i postao do sada nezabilježena humanitarna kriza.

Gotovo 15 miliona Sudanaca je interno raseljeno ili je napustilo zemlju, uključujući gotovo četiri miliona djece, zbog čega je Sudan postao najveća svjetska kriza raseljavanja djece, podaci su Odjeljenja za civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći Evropske komisije.

Tagovi:

Migranti

izbjeglice

