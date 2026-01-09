Logo
Large banner

Skoro 100 letova otkazano zbog zimske oluje

Izvor:

Tanjug

09.01.2026

07:21

Komentari:

0
Скоро 100 летова отказано због зимске олује
Foto: Pixabay

Aerodrom Shiphol u Amsterdamu suočava se sa novim poremećajima u saobraćaju, dok se oluja Goreti kreće kroz Evropu, potencijalno donoseći snijeg, jake kiše i olujne vjetrove.

Avio-kompanija KLM će danas otkazati 80 letova do i sa aerodroma Shiphol, jer se očekuje povratak snježnih padavina u Holandiju, saopštila je holandska filijala avio-kompanije Er Frans KLM.

Снијег

Svijet

Snježna oluja upalila crveni meteoalarm širom zemlje

- Očekuje se loše vrijeme. Stoga, KLM preventivno otkazuje 80 letova do i sa Shiphola. Izgledi za ostatak dana su povoljni - saopštila je sinoć ta avio-kompanija.

Odmah nakon objave, veb-sajt aerodroma Shiphol je naveo 70 otkazanih letova za danas, prenosi NL Tajms.

To uključuje 45 polazaka, pretežno večernjih letova kompanije KLM, i 25 dodatnih letova u inostranstvu.

СПЦ

Društvo

Danas je Sveti Stefan: Vjeruje se da žene treba da urade ovo

Snježne padavine mogle bi da stignu do aerodroma Shiphol oko 17 časova, što se dešava po peti put ove nedjelje, a to je već dovelo do toga da avio-kompanije otkažu oko 3.600 letova od 2. januara, navodi holandski portal.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Amsterdam

otkazani letovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снијег затрпао жену на улици

Svijet

Snijeg pao sa zgrade i ubio djevojku: Prolaznici pokušali da joj pomognu, pa jedva izvukli živu glavu

5 h

0
Земљотрес у Србији током ноћи

Srbija

Zemljotres u Srbiji tokom noći

5 h

0
Срећан Дан Републике Српске!

Republika Srpska

Srećan Dan Republike Srpske!

5 h

2
Млади обућар из Лакташа остварио сан: Покренуо двије линије патика

Gradovi i opštine

Mladi obućar iz Laktaša ostvario san: Pokrenuo dvije linije patika

13 h

0

Više iz rubrike

Сњежна олуја упалила црвени метеоаларм широм земље

Svijet

Snježna oluja upalila crveni meteoalarm širom zemlje

4 h

0
Снијег затрпао жену на улици

Svijet

Snijeg pao sa zgrade i ubio djevojku: Prolaznici pokušali da joj pomognu, pa jedva izvukli živu glavu

5 h

0
Мушкарац поријеклом из БиХ оптужен да је наручио убиство бивше супруге

Svijet

Muškarac porijeklom iz BiH optužen da je naručio ubistvo bivše supruge

13 h

0
У овој земљи пада највише снијега на свијету,: Наноси су виши од кућа

Svijet

U ovoj zemlji pada najviše snijega na svijetu,: Nanosi su viši od kuća

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Počeo svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner