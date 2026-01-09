Skoro 100 letova otkazano zbog zimske oluje

Aerodrom Shiphol u Amsterdamu suočava se sa novim poremećajima u saobraćaju, dok se oluja Goreti kreće kroz Evropu, potencijalno donoseći snijeg, jake kiše i olujne vjetrove.

Avio-kompanija KLM će danas otkazati 80 letova do i sa aerodroma Shiphol, jer se očekuje povratak snježnih padavina u Holandiju, saopštila je holandska filijala avio-kompanije Er Frans KLM.

- Očekuje se loše vrijeme. Stoga, KLM preventivno otkazuje 80 letova do i sa Shiphola. Izgledi za ostatak dana su povoljni - saopštila je sinoć ta avio-kompanija.

Odmah nakon objave, veb-sajt aerodroma Shiphol je naveo 70 otkazanih letova za danas, prenosi NL Tajms.

To uključuje 45 polazaka, pretežno večernjih letova kompanije KLM, i 25 dodatnih letova u inostranstvu.

Snježne padavine mogle bi da stignu do aerodroma Shiphol oko 17 časova, što se dešava po peti put ove nedjelje, a to je već dovelo do toga da avio-kompanije otkažu oko 3.600 letova od 2. januara, navodi holandski portal.