Skoro 100 letova otkazano zbog zimske oluje

Izvor:
Tanjug
09.01.2026
07:21
Komentari:0
Aerodrom Shiphol u Amsterdamu suočava se sa novim poremećajima u saobraćaju, dok se oluja Goreti kreće kroz Evropu, potencijalno donoseći snijeg, jake kiše i olujne vjetrove.
Avio-kompanija KLM će danas otkazati 80 letova do i sa aerodroma Shiphol, jer se očekuje povratak snježnih padavina u Holandiju, saopštila je holandska filijala avio-kompanije Er Frans KLM.
Svijet
Snježna oluja upalila crveni meteoalarm širom zemlje
- Očekuje se loše vrijeme. Stoga, KLM preventivno otkazuje 80 letova do i sa Shiphola. Izgledi za ostatak dana su povoljni - saopštila je sinoć ta avio-kompanija.
Odmah nakon objave, veb-sajt aerodroma Shiphol je naveo 70 otkazanih letova za danas, prenosi NL Tajms.
To uključuje 45 polazaka, pretežno večernjih letova kompanije KLM, i 25 dodatnih letova u inostranstvu.
Društvo
Danas je Sveti Stefan: Vjeruje se da žene treba da urade ovo
Snježne padavine mogle bi da stignu do aerodroma Shiphol oko 17 časova, što se dešava po peti put ove nedjelje, a to je već dovelo do toga da avio-kompanije otkažu oko 3.600 letova od 2. januara, navodi holandski portal.
Svijet
5 h0
Srbija
5 h0
Republika Srpska
5 h2
Gradovi i opštine
13 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
13 h0
Svijet
14 h0
Najnovije
Najčitanije
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Trenutno na programu