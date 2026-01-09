Snijeg pao sa zgrade i ubio djevojku: Prolaznici pokušali da joj pomognu, pa jedva izvukli živu glavu

Ajše Ider (21) je poginula u utorak kad se na nju u turskom gradu Bitlisu survala gomila snijega sa osmospratnice.

Tragedija se dogodila dok je djevojka išla ulicom u okrugu Tatvan. Na snimku, koji je ekstremno uznemirujući, vidi se kako na Ajše u dva navrata pada ogromna količina snijega sa zgrade.

Prolaznici su odmah dotrčali da joj pomognu, međutim, mogli su i sami da nastradaju pošto se u tom trenutku i treći put survala velika količina snijega na trotoar i omašila ih za dlaku.

Djevojka je odmah prevezena u državnu bolnicu gdje je uprkos svim naporima ljekara podlegla povredama.