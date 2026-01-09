Snijeg pao sa zgrade i ubio djevojku: Prolaznici pokušali da joj pomognu, pa jedva izvukli živu glavu

Izvor:
Telegraf
09.01.2026
07:06
Komentari:0
Ajše Ider (21) je poginula u utorak kad se na nju u turskom gradu Bitlisu survala gomila snijega sa osmospratnice.
Tragedija se dogodila dok je djevojka išla ulicom u okrugu Tatvan. Na snimku, koji je ekstremno uznemirujući, vidi se kako na Ajše u dva navrata pada ogromna količina snijega sa zgrade.
Srbija
Zemljotres u Srbiji tokom noći
Prolaznici su odmah dotrčali da joj pomognu, međutim, mogli su i sami da nastradaju pošto se u tom trenutku i treći put survala velika količina snijega na trotoar i omašila ih za dlaku.
Djevojka je odmah prevezena u državnu bolnicu gdje je uprkos svim naporima ljekara podlegla povredama.
Tedbirsizlik acı getirir...— Filiz🦅 (@bedrana46) January 7, 2026
Bugün Tatvan'da yaşanan o acı olay 🥺#ortalıkkarıştı yıldız Meteorolojik Uyarı MertYazıcıoğlu CHP'den Ak parti'ye Mert Hakan Eren Elmalı Singo Suriye Ordusu pic.twitter.com/hfoJVBwDbc
Republika Srpska
5 h2
Gradovi i opštine
13 h0
Svijet
13 h0
Republika Srpska
13 h4
Najnovije
Najčitanije
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Trenutno na programu