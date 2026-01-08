Vens upozorio Evropu: Shvatite ozbiljno

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens pozvao je evropske zemlje da ozbiljnije shvate bezbjednost Grenlanda i upozorio da će Vašington morati da preduzme mjere ako to ne učine.

"Ono što tražimo od naših evropskih prijatelja jeste da ozbiljnije shvate bezbjednost te kopnene mase, jer, ako to ne učine, SAD će morati nešto da preduzmu", rekao je Vens na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.

On je dodao da će se državni sekretar Marko Rubio ove sedmice sastati sa liderima Danske i Grenlanda.