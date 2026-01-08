Logo
Vens upozorio Evropu: Shvatite ozbiljno

08.01.2026

20:57

Венс упозорио Европу: Схватите озбиљно
Foto: Tanjug / AP

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens pozvao je evropske zemlje da ozbiljnije shvate bezbjednost Grenlanda i upozorio da će Vašington morati da preduzme mjere ako to ne učine.

"Ono što tražimo od naših evropskih prijatelja jeste da ozbiljnije shvate bezbjednost te kopnene mase, jer, ako to ne učine, SAD će morati nešto da preduzmu", rekao je Vens na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.

Иран-протести

Svijet

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

On je dodao da će se državni sekretar Marko Rubio ove sedmice sastati sa liderima Danske i Grenlanda.

