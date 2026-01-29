Cijene bakra skočile za 11 odsto

Izvor:
Cijene bakra skočile su danas za 11 odsto na rekordnih 14.527 dolara po toni.
Ovakva situacija stavlja trgovce pred odlukom da li da prate rast na tržištu, koji su podstakli spekulanti, a zamah je naveo na dalju kupovinu, prenio je Rojters.
To je bio najveći jednodnevni rast bakra na Londonskoj berzi metala (LME) od novembra 2008. godine.
Na rast cijena bakra utiču i stalno ograničena ponuda i snažna industrijska potražnja, posebno podstaknuta globalnom tranzicijom na obnovljive izvore energije i vještačku inteligenciju.
U međuvremenu, zalihe bakra u Šangaju, Londonu i Njujorku porasle su posljednjih nedjelja, podižući kombinovane zalihe na više od 900.000 tona.
