Cijene bakra skočile za 11 odsto

Agencije

29.01.2026

23:00

Цијене бакра скочиле за 11 одсто

Cijene bakra skočile su danas za 11 odsto na rekordnih 14.527 dolara po toni.

Ovakva situacija stavlja trgovce pred odlukom da li da prate rast na tržištu, koji su podstakli spekulanti, a zamah je naveo na dalju kupovinu, prenio je Rojters.

To je bio najveći jednodnevni rast bakra na Londonskoj berzi metala (LME) od novembra 2008. godine.

Судница, чекић

Svijet

Muris pred irskim sudom zbog ubistva sunarodnika iz BiH

Na rast cijena bakra utiču i stalno ograničena ponuda i snažna industrijska potražnja, posebno podstaknuta globalnom tranzicijom na obnovljive izvore energije i vještačku inteligenciju.

U međuvremenu, zalihe bakra u Šangaju, Londonu i Njujorku porasle su posljednjih ned‌jelja, podižući kombinovane zalihe na više od 900.000 tona.

