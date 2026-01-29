Mirjana Pajković otkrila kako su sinovi reagovali na njene eksplicitne snimke

Mirjana Pajković, službenica u Vladi Crne Gore koja je nedavno podnijela ostavku nakon što su u javnost procurili njeni eksplicitni snimci, otkrila kako su njeni sinovi reagovali na sve to.

"Mi smo mala, ali dobro organizovana porodica. Funkcionišemo tako da jedni druge nadopunjujemo", ističe ona i dodaje:

"Stariji sin ima poteškoće u razvoju i teške dijagnoze, ali da je, uprkos lošim prognozama, ostvario značajan napredak. On govori, pismen je i dobar je učenik srednje škole, uz asistenta i prilagođen program",

Sin ima cerebralnu paralizu, epilepsiju i poremećaje koordinacije.

Kako su sinovi reagovali na aferu

Na pitanje da li su snimci došli do d‌jece, kazala je da stariji sin nema svijest da razumije sadržaj, ali da su obojica primijetila da njihova majka nije dobro.

"Vid‌jeli su da ne spavam, da plačem, da sam loše. Mlađi sin ima svoje mehanizme zaštite, dok je stariji hipersenzitivan i neće se odvojiti od mene kada vidi da mi nije dobro. To me dodatno motivira da se zbog njega trgnem", navodi Pajković.

Profesionalni nastavak i razlozi za ostavku

Mirjana Pajković je najavila da će, poslije ostavke, nastaviti da se bavi advokaturom te da ne osjeća egzistencijalnu ugroženost zbog cijelog slučaja.

Kako je navela, u praksi je svjedočila da su se advokaturom bavili i pravnici koji su bili pravosnažno osuđivani, te smatra da njen profesionalni put time nije doveden u pitanje.

Pajković se osvrnula na slučajeve iz pravosudne prakse u kojima su pojedini pravnici, uprkos presudama, nastavili raditi u struci.

Zanimljivosti Dvogodišnjak obara bilijarske rekorde

"Što se tiče same karijere advokata, znam i svjedočila sam tome u praksi da su se neki pravnici koji su bili osuđivani, za koje postoje presude da su se ogriješili o zakon, odnosno počinili krivična d‌jela, nastavili nesmetano baviti advokaturom",rekla je Pajković u podcastu "Sad i ovd‌je" na Hajp televiziji.

Istakla je da, ukoliko bi se striktno primjenjivale zakonske norme, nije postojao zakonski osnov za njeno razrješenje.

"Ne, jer čak i kada bi nekom rukovodiocu na zvanični mail stigao sadržaj privatne prirode koji ne sadrži elemente krivičnog d‌jela, rukovodilac to ne bi trebao ni razmatrati, jer to ne spada u opis posla. Ostavku sam podnijela kako ljudi oko mene ne bi trpjeli pritisak. Da se striktno poštuju zakonske norme, postojala bi obaveza mog raspoređivanja na drugo radno mjesto. Ne osjećam ugroženost svoje egzistencije", poručila je Pajković, koja je bila direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za manjinska prava Crne Gore.

Dodala je da joj ne bi bilo ni profesionalno ni lično prihvatljivo da bude dio tima u kojem nije poželjna.

"Imam diplomu Pravnog fakulteta i cijeli radni vijek sam provela u struci – u pravosuđu, Osnovnom sudu, advokaturi i Vladi. To se ne može izbrisati. Ako neko iz etičkih razloga ne želi da budem na vidljivoj poziciji, to je njihova odluka. Ali meni ne bi bilo ni interesantno ni zadovoljstvo da budem u timu koji me ne želi", kazala je Pajković.

Lična priča i porodični gubici

U emisiji je govorila i o teškom d‌jetinjstvu, navodeći da je bez oba roditelja ostala veoma rano.

"Ostala sam bez roditelja sa godinu i deset mjeseci. To je ogromna tragedija. Tokom odrastanja nisam srela nikoga ko je u tako ranom periodu života ostao bez roditelja. Gubitak roditelja je težak u svakom životnom dobu", rekla je Pajković.

Kako je navela, roditelje poznaje samo kroz priče i fotografije.

"Ne znam kako moja majka izgleda u kućnom izdanju. Znam je samo sa slike i sa groba. Ne znam osjećaj majčinog zagrljaja ni snagu očeve zaštite. To je veliki životni nedostatak. Ipak, odrasla sam u porodici punoj ljubavi. Zahvalna sam baki, d‌jedu, stricu i svima koji su učinili da ne osjetim manjak brige i ljubavi", poručila je.

Afera, društvene mreže i reakcije javnosti

Govoreći o d‌jedu, koji je i dalje živ, navela je da ju je njegova reakcija posebno dirnula.

"Nazvao me i pitao samo gd‌je sam, kako sam i jesu li d‌jeca dobro. Rekao je: ti si moja, šta god da se dešava. Sve ostalo ne želim ni da znam", ispričala je Pajković, prenosi Avaz.

Govoreći o reakcijama na društvenim mrežama, Pajković je kazala da je distribucija snimaka bila masovna.

"Molila sam ljude da prestanu slati i prosljeđivati snimke. Bila sam potpuno nemoćna. Ta histerija i masovna distribucija dovela me u situaciju da molim da se to ne radi i da se ne uznemiravaju ljudi oko mene", rekla je.

Dodala je da je, uprkos svemu, odlučila ostati jaka.

"U ovim trenucima sam jaka i dobro sam, jer sam odlučila da tako bude, iako postoji mnogo razloga zbog kojih se ne bih trebala tako osjećati".

Svijet Zaharova: Divlji zaključak da se samoopredjeljenje ne odnosi na Krim

Afera koja već mjesec dana potresa Crnu Goru, pored Pajković, uključuje i Dejana Vukšića, bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i nekadašnjeg savjetnika predsjednika Jakova Milatovića.

Vukšić je u saopštenju negirao bilo kakvu umiješanost u pojavu i distribuciju spornih snimaka.

"Odbacujem sve netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimaka. Te sadržaje sam prvi put vidio tek kada su počeli nezakonito kružiti društvenim mrežama", naveo je Vukšić.

Pajković je na svom Instagram profilu objavila prepiske s Vukšićem, dok je u uličnoj anketi iz 2022. godine izjavila da je Dejan Vukšić njen omiljeni vladar Crne Gore.

Takođe je kazala da je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nije zaštitio od, kako je navela, prijetnji njegovog savjetnika Dejana Vukšić.