Turisti prestravljeni: Na plažu isplivale "ribe Sudnjeg dana", njihov izlazak navodno najavljuje katastrofu

Autor:

ATV

11.03.2026

09:02

Komentari:

0
Туристи престрављени: На плажу испливале "рибе Судњег дана", њихов излазак наводно најављује катастрофу
Foto: Printscreen/Youtube/

Mnogi ovaj prizor opisuju kao događaj s gotovo „jedan prema milijardu“ vjerovatnoće.

Monika Pitindžer (Monica Pittenger) i njena sestra Kejti (Katie) prošlog mjeseca boravile su na plaži u popularnom turističkom odredištu Kabo San Lukas (Cabo San Lucas) kada su u plićaku primijetile nešto neobično.

Pred očima iznenađenih kupača na obalu su se počele nasukavati dvije ogromne ribe veslačice – rijetka dubokomorska stvorenja koja se gotovo nikada ne viđaju jer žive na velikim dubinama okeana. Obje ribe bile su izuzetno velike i još uvijek žive, što je dodatno iznenadilo ljude na plaži, piše Klik.hr (Klik.hr).

Ribe veslačice često se nazivaju i morskim zmijama zbog svog dugog, zmijolikog tijela. U japanskom folkloru poznate su kao „ribe sudnjeg dana“, jer se vjeruje da njihov izlazak na obalu najavljuje prirodne katastrofe poput snažnih zemljotresa ili cunamija (tsunami). Ta legenda postoji još od 17. vijeka.

Posebno neobično bilo je to što su sestre vidjele dvije takve ribe istovremeno. Ove životinje obično žive na dubinama većim od 900 metara, u takozvanoj „zoni sumraka“, jednom od najmanje istraženih dijelova okeana.

Prema istraživanju objavljenom 2018. godine u časopisu „Bilten Akademije nauka Južne Kalifornije“ (Bulletin of the Southern California Academy of Sciences), tokom posljednjih sto godina uz obalu Kalifornije zabilježeno je samo 19 slučajeva nasukavanja ili viđenja riba veslačica.

Ribe koje su turistkinje vidjele bile su duge oko devet metara. Njihova tijela savijala su se poput svjetlucave vrpce dok su zbunjeni posjetioci plaže posmatrali prizor.

-Ној-животиња

Svijet

Presuda za okrutnost: Ubica noja Zeneka osuđen na 7 godine zatvora

Monika je počela snimati događaj, dok je njena sestra Kejti odmah ušla u vodu kako bi pokušala pomoći životinjama da se vrate u more. Uz pomoć još nekoliko ljudi na plaži, obje ribe su pažljivo gurnute nazad u dublju vodu i ubrzo su nestale u okeanu.

Odrasla riba veslačica može narasti do oko 11 metara dužine i težiti gotovo 600 kilograma. Naučnici vjeruju da se ove ribe obično pojavljuju blizu obale samo kada su bolesne, ozlijeđene ili na samrti, zbog čega je viđenje dvije žive jedinke dodatno zaintrigiralo javnost.

Legenda o „ribama sudnjeg dana“ ponovo je postala popularna nakon 2011. godine, kada se više ovih riba pojavilo na obalama Japana nekoliko mjeseci prije razornog zemljotresa i cunamija u regiji Tohoku (Tōhoku). Ipak, naučnici do danas nisu pronašli dokaze da ove ribe zaista mogu predvidjeti zemljotrese.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

