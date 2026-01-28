Logo
Sat sudnjeg dana pomjeren na 85 sekundi do ponoći zbog globalnih prijetnji

Izvor:

Sputnik Srbija

28.01.2026

07:29

Komentari:

0
Сат
Foto: pexels/Mat Brown

Sat sudnjeg dana pomjeren je na 85 sekundi do ponoći, što predstavlja najbližu tačku globalnom uništenju do sada, saopštila je grupa „Bilten atomskih naučnika“.

Grupa je navela da se svijet suočava sa rastućim rizicima zbog ponašanja velikih sila, prenosi Gardijan.

Kao ključne prijetnje istaknuti su nuklearni sukobi, klimatska kriza, moguća zloupotreba biotehnologije i nekontrolisana upotreba vještačke inteligencije.

Prošle godine je Sat sudnjeg dana bio postavljen na 89 sekundi do ponoći.

Naučnici upozoravaju da se od tada urušava međunarodno povjerenje i mehanizmi saradnje, što povećava globalne egzistencijalne rizike.

sunce

Nauka i tehnologija

Potpuno nestala najveća grupa sunčevih pjega

Grupa je ukazala i na posljedice klimatskih promjena, poput suša, toplotnih talasa i poplava, kao i na nedostatak efikasnih međunarodnih dogovora za borbu protiv globalnog zagrijavanja.

Predstavnici „Biltena atomskih naučnika“ su naveli da bi pomjeranje sata unazad bilo moguće ukoliko bi svjetski lideri zajednički djelovali ka smanjenju ključnih egzistencijalnih prijetnji.

(sputnik srbija)

