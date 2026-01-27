Ruski naučnici programirali robotsku ruku koja koristi moždane signale

Naučnici sa ruskog Novosibirskog državnog tehničkog univerziteta razvili su hardverski i softverski sistem koji može da kontroliše robotsku ruku prepoznavanjem moždanih impulsa korisnika i mogao bi da se koristi za pomoć osobama sa invaliditetom.

Interfejs mozak-računar (BCI) je tehnologija koja direktno razmenjuje informacije između mozga i elektronskog uređaja bez potrebe za fizičkom interakcijom, saopštila je pres-služba Novosibirskog državnog univerziteta, prenose ruski mediji.

Interfejs pretvara moždane signale u komande za kontrolu računara, proteza i drugih uređaja, pomažući pacijentima sa motoričkim oštećenjima da komuniciraju, kucaju i pozivaju pomoć.

,,Razvijen je hardverski i softverski sistem koji integriše sve neophodne korake: snimanje signala sa slušalica, analizu reakcije mozga korisnika na skup frekvencija i kreiranje ličnog profila, podešavanje foto-simulatora na optimalne frekvencije korisnika, prepoznavanje komandi u realnom vremenu i njihovo prenošenje radi kontrole robota ili drugih uređaja“, saopštili su iz pres-službe univerziteta.

