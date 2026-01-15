Logo
Kineski robot saobraćajac snima prekršaje i šalje kazne

Робот
Foto: pexels/Pavel Danilyuk

Kineski humanoidni robot saobraćajac pomaže u regulaciji saobraćaja koristeći naprednu tehnologiju za detekciju prekršaja i usmjeravanje vozila.

Ovaj pilot projekat u Vuhu pokazuje kako veštačka inteligencija može poboljšati bezbjednost i efikasnost u urbanim sredinama.

U kineskom gradu Vuhu, 10. januara započeo je rad humanoidnog robota saobraćajca. Obučen u policijsku kapu i reflektujući prsluk, robot je postavljen na ključne raskrsnice i pomaže u usmjeravanju saobraćaja.

Robot koristi naprednu tehnologiju, poput LiDAR senzora i kamera, za praćenje vozila i pješaka. Njegov cilj nije samo poboljšanje saobraćaja, već i omogućavanje ljudskim policajcima da se fokusiraju na složenije zadatke.

Kineski robot saobraćajac prepoznaje prekršaje u realnom vremenu. On detektuje nepropisno parkiranje i nepoštovanje saobraćajnih signala, obavestivši vozače putem glasovnih uputstava. Ukoliko vozači ignorišu opomene, robot može čak da zabilježi prekršaj i šalje podatke u lokalnu policijsku stanicu, čineći ga pravim digitalnim čuvarom ulica.

Камп "Огњен Кузмић"

Ostali sportovi

Kamp "Ognjen Kuzmić" okupio mlade košarkaške nade

Ovaj sistem ne samo da poboljšava regulaciju saobraćaja, već i smanjuje ljudske greške. U gradovima sa velikim gužvama, robot postaje ključni faktor za brže i sigurnije rješavanje saobraćajnih problema. Reaguje u milisekundama, što može da spasi ne samo vrijeme, već i živote, dok istovremeno smanjuje stres za vozače i pješake.

Robot u srcu gužvi

U velikim gradovima, kao što je Vuhu, saobraćaj može postati haotičan. Robot saobraćajac djeluje upravo tamo gdje su gužve najveće, optimizujući protok vozila i smanjujući vrijeme čekanja. Njegova sposobnost da brzo detektuje i rešava zastoje čini da gužve nestaju kao magijom, a vozači često ne mogu da vjeruju koliko su brzo prošli kroz raskrsnicu.

Ovaj robot efikasno usmjerava saobraćaj u najkritičnijim trenucima. Vozila i pješaci se brzo usmjeravaju, što doprinosi većoj sigurnosti i manjem stresu za sve učesnike u saobraćaju.

(Kurir)

