Dodik: Opozicija ima ugrađen čip protiv Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su opoziciji u Republici Srpskoj i političkom Sarajevu legalni nelegalni Kristijan Šmit i Ustavni sud BiH u kojem sjede nelegalne sudije, te da im to ne smeta, ali im smeta Vlada Srpske.

Dodik je rekao da su oni prethodnih dana pokušavali da ospore legitimitet Vlade Republike Srpske, ali da su institucije Srpske i vladajuća koalicija reagovali na vrijeme i sve dogovorili.

"Mi smo jutros sjeli tačno u 10.30 i prvi put stavili tu temu na sto. Odmah smo sve dogovorili - da Savo Minić vrati mandat, izvrši rekonstrukcije Vlade, da se sutra održi Kolegijum Narodne skupštine, a u nedjelju da se potvrdi nova Vlada Republike Srpske", izjavio je Dodik.

On je konstatovao da malo zemalja u svijetu, pogotovo u regionu može to da uradi za dva, tri dana.

"Obično su to značajni potresi, ali mi smo sve završili odmah i to govori da smo mi jedna kompaktna ekipa koalicionih partnera na nivou Republike Srpske koji imaju osjećaj za ugroženost Republike i zato smo reagovali kako smo reagovali", naglasio je lider SNSD-a.

On je rekao da je Savo Minić odlično radio svoj posao, sve odluke koje su donesene su apsolutno ispravne, ne može niko da ih poništi, ali opozicija i političko Sarajevo su htjeli priču, jer njima treba priča kako Vlada nešto jeste ili nije.

"Sve što smo uradili uradili smo u skladu sa našim pravom da to učinimo. Ali, opozicija opet reaguje nešto. Sve što je u BiH njima je legalno, a ako je u Srpskoj to im nije legalno. Oni mrze Republiku Srpsku, a vole BiH", istakao je Dodik, dodavši da to govori koliko su oni beznačajan politički faktor u Srpskoj.

On je ukazao da opoziciji ne smeta što Željka Cvijanović ne smije progovoriti o zajedničkim institucijama i što nam se nameće priča o nekoj novoj pravoslavnoj crkvi.

"Oni ćute o svemu tome, ali revnosno podržavaju i Šmita, i Ustavni sud, samo da oni imaju neku lagodnost. U suštini mislim da je riječ o neodgovornim ljudima kojima odgovara priča protiv Srpske", rekao je Dodik.

Govoreći o ponavljanju prijevremenih izbora, lider SNSD-a je rekao da nije realno, odnosno naprosto nije moguće da se izbori ponavljaju samo u nekoliko mjesta koji su slučajno odobrani i to baš tamo gde je Siniša Karan pobijedio ili gdje je dominantno pobijedio.

"Opoziciji je to sve u redu. Oni misle da su oni beskrajno korektni, da su besprijekorni, a da su svi drugi neki kriminalci. To nije normalno. Svi imaju greške, i mi imamo greške, ali u Republici Srpskoj opozicija je nikakva. Oni imaju ugrađen strateški čip protiv Republike Srpske", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je nekoliko puta pozivao opoziciju da zajednu sjednu, da razgovaraju.

"Ljudi, da li vi vidite promjene u svijeta? Da li vidite šta se dešava? Da li zaista mislite da ovo što se dešava sa novom administracijom, sa ratovima u svijetu da to ne utiče na naše pozicioniranje? Da li vi mislite da stvarno treba da nastavite da radite kao što ste radili prije kad je ovdje bio Majkl Marfi? Mi ne mislimo. Mi mislimo da treba sve zaustaviti u ime srpskog naroda u BiH i stati i reći - hoćete li dogovor, mi smo spremni da dogovorimo, ovo ne valja i nećemo ovako da radimo", istakao je lider SNSD-a.

On je naveo da opozicija neće da razgovara, hoće da rade to što rade i to je taj problem.

"Oni hoće da pridobiju nešto malo nekog svog ćara. Pokušavaju stalno nekoga da kriminalizuju, da pričaju loše o Republici Srpskoj. Kada sam davne 1998. godine postao predsjednik Vlade, i kad sam sjedio u Stejt departmentu nisam dozvolio da SDS, pored nekoliko organizacija, dobije status terorističke organizacije. Tada sam rekao da u srpskom narodu nema terorističke organizacije i da SDS nije teroristička organizacija, a oni sada pokušavaju da natovare Republici Srpskoj što više problema zarad neke svoje koristi", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je očigledno da se ne može s njima razgovarati i da SNSD mora da ih pomete na izborima.

"Tako ćemo i uraditi, i to ne samo na ovim već i na narednim izborima. Učinićemo to sa velikim apetitom, a znamo kako ćemo uraditi. Što god mi uradimo sad, oni nalaze neke primjedbe i izmišljaju, podmeću. Ili slušaju onoga paradera Nermina Nikšića, predsjednika Vlade Federacije, koji kaže da neće da odlučuje u Fiskalnom savjetu jer kao ne zna da li je Vlada Republike Srpske ustavna. Gdje mi živimo?! Koga više oni zezaju? Zašto mi gubimo vrijeme s njima? Sva sreća pa ne moram s njima da se bavim", istakao je Dodik.