Utopijska priča Draška Stanivukovića o naplati parkinga

Samovoljno, bez Skupštinske rasprave banjalučki gradonačelnik odlučio je da se parking u najvećem gradu Srpske plaća u prvih 90 dana. Ne duže, ako Skupština grada ne donese novu odluku. Kao poleđinu za to našao je Službeni glasnik BiH gdje je i objavio odluku.

"Cijene parkiranja će se primjenjivati od 01.01.2026. godine, do donošenja nove Odluke od strane Gradske skupštine, a najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, osim ako posebnom Odlukom nije drugačije odlučeno", navedeno je u Službenom glasniku BiH.

Najbliži Stanivukovićevi saradnici ne vide problem u neustavnoj naplati parkinga. Ne vide ni da se građani grada na Vrbasu hvataju za glavu, jer je Nova godina sa sobom donijela nova komunalna poskupljenja. Krivca za sve gradske probleme pronalaze u neodržavanju sjednice lokalnog parlamenta.

"I evo mi smo ovo iskoristili da pozovemo predsjednika Skupštine da u što hitnijem roku sazove sjednicu Skupštine grada kako bi se prvenstveno usvojio budžet, a onda odmah da nastavimo da radimo", rekao je odbornik Pokreta "Sigurna Srpska" u Skupštini grada Banjaluka Nebojša Drinić.

Nezakonito i protivustavno, tako Stanivukovićevu odluku vidi skupštinska većina. Kažu i da gradonačelnik nije svjestan da svojim postupkom može izazvati prenos nadležnosti sa Republike Srpske na BiH.

"Nije donesem pravilnik na Skupštini grada. On nije objavljen u Službenom glasniku Banjaluke, Republike Srpske. Tako da građani nisu dužni da plaćaju parking. Evo i ovim putem pozivam Gradsku upravu da razgovaramo i nađemo političko rješenje koje je dobro za grad Banjaluku", istakao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

Odluku smatraju nezakonitom i odbili su da objave u Službenom glasniku Republike Srpske, kaže za ATV Miloš Lukić. Da odluka nije validna potvrdio im je i dopis Skupštine grada.

"To osim što pokazuje kakav je odnos gradonačelnika i Gradske uprave prema Službenom glasniku. Pokazuje i jednu vrstu odnosa prema zakonima i zakonskim procedurama, i odnosu prema Republici Srpskoj. Jer se stavlja iznad zakona i institucija Republike Srpske jedna institucija, a to je Službeni list BiH. Koji će objaviti bilo šta za novac a ne ulaziti u suštinu stvari, a to je da li je to u skladu sa zakonom ili ne", izjavio je v.d. direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić.

Ustavni sud dao je jasno obrazloženje da ni prethodna odluka nije bila u saglasnosti sa komunalnim djelatnostima. Da je odluka samovoljna i nezakonita, slaže se i struka.

"Sa aspekta prava možemo tako zaključiti, jer je sama odluka nezakonita, donesena od strane nezakonitog organa. A pored toga objava, kao što sam već i pomenuo, bilo bi potpuno nezakonito da se objavljuje na nekom drugom nivou koji je mimo lokalnog nivo grada Banjaluke. Nažalost, jedini način da građani zaštite svoja prava je putem suda, ali opet uz oprez", kazao Boris Novaković.

Građani i dalje zbunjeni, u nedoumici da li parking trebaju plaćati. Kazna će im svakako stići. Ukoliko ne žele da je plate mogu da idu na sudsko odlučivanje. A nezakonita odluka mogla bi da bude oborena na Ustavnom sudu Republike Srpske koji je naplatu parkinga u Banjaluci proglasio neustavnom.