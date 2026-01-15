Banjalučani sutra ostaju u mraku: Evo gdje neće biti struje

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede .

Dijelovi ulica Dragana Bubića i Srednjoškolska neće imati struju od 09:00 do 15:00 časova.

Od 09:00 do 12:00 časova električna energija se gasi i dijelu naselja Motike.

U dijelu naselja Kuljani zbog najavljenih radova bez struje ostaju od 09:00 do 14:00 časova