Banjalučani sutra ostaju u mraku: Evo gdje neće biti struje

Izvor:

ATV

15.01.2026

18:14

Бањалучани сутра остају у мраку: Ево гдје неће бити струје
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede .

Dijelovi ulica Dragana Bubića i Srednjoškolska neće imati struju od 09:00 do 15:00 časova.

Od 09:00 do 12:00 časova električna energija se gasi i dijelu naselja Motike.

Zemljotres

Svijet

Zemljotres pogodio Albaniju

U poned‌jeljak tradicionalna Bogojavljenska litija: U podne plivanje za časni krst u Banjaluci

U dijelu naselja Kuljani zbog najavljenih radova bez struje ostaju od 09:00 do 14:00 časova

Banjaluka

struja

