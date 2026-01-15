Banjalučani sutra ostaju u mraku: Evo gdje neće biti struje

Izvor:
ATV
15.01.2026
18:14

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede .
Dijelovi ulica Dragana Bubića i Srednjoškolska neće imati struju od 09:00 do 15:00 časova.
Od 09:00 do 12:00 časova električna energija se gasi i dijelu naselja Motike.
