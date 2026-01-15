Logo
Large banner

Ukradena svinja Bela teška više od 200 kila: Policija preuzela slučaj

Izvor:

Informer

15.01.2026

17:58

Komentari:

0
Свиња
Foto: Pixabay

Iz dvorišta porodice Jovanović iz Begaljice kod Grocke, u noći između utorka i srijede, nestala je krmača Bela, teža više od 200 kilograma.

Slučaj je prijavljen policiji kao krađa, jer su Jovanovići uvjereni da Bela nije mogla sama da odluta.

"Mnogo nam je žao i prosto nam je čudno kako je neko mogao da je uzme i odveze. Koza je isto bila tu, ali je ostala. Nju možda nisu mogli da uhvate. Djeci je najžalije jer je ona njima bila ko kućni ljubimac, nismo je hranili za klanje", priča u dahu Miloš, glava porodice.

Uveče je, kaže, došao kući oko 22 sata i čuo je kao i uvijek, krmaču da se oglašava.

bijela kuca

Svijet

SAD uvele nove sanakcije Iranu

"Otišao sam ujutu na posao i oko podne mi je supruga javila da krmače nema! Išla je prvo po komšiluku da provjeri da li je možda odlutala, ali ništa. Primjetio sam te večeri dvoje kola, ali ovoliku krmaču jedino su u kombi ili u prikolicu mogli da stave", priča Miloš.

Njegovo četvoro djece, Milan, Bojana, Anđela i Ana najviše su brinuli o njoj i sad je i njima žao, prenosi Informer.

Podijeli:

Tagovi:

svinja

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

САД увеле нове санакције Ирану

Svijet

SAD uvele nove sanakcije Iranu

2 h

0
Када је најбоље јести наранџе и зашто су здраве?

Savjeti

Kada je najbolje jesti narandže i zašto su zdrave?

2 h

0
Гост Централних вијести АТВ-а Саво Минић

Republika Srpska

Gost Centralnih vijesti ATV-a Savo Minić

2 h

0
Састанак руководства СНСД-а и ХДЗ-а у Источном Сарајеву

Republika Srpska

Sastanak rukovodstva SNSD-a i HDZ-a u Istočnom Sarajevu

2 h

3

Više iz rubrike

Судар три аутомобила, погинула једна особа

Hronika

Sudar tri automobila, poginula jedna osoba

3 h

0
Амри Пашић Фаћо

Hronika

Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića Faće zbog nasilja

7 h

0
У Бијељини ухапшен Ибрахим Бешлић, пронађено 220 грама кокаина

Hronika

U Bijeljini uhapšen Ibrahim Bešlić, pronađeno 220 grama kokaina

8 h

2
Бањалука: Ухапшено осам лица због дроге

Hronika

Banjaluka: Uhapšeno osam lica zbog droge

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

47

Tečni ili čvrsti sapun: Koji manje isušuje ruke?

19

44

Dodik: Opozicija ima ugrađen čip protiv Srpske

19

36

Elektro-Bijeljina: U fokusu rekonstrukcija mreže

19

36

Ramo Isak ispitan u svojstvu svjedoka

19

29

Utopijska priča Draška Stanivukovića o naplati parkinga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner