Ukradena svinja Bela teška više od 200 kila: Policija preuzela slučaj

Iz dvorišta porodice Jovanović iz Begaljice kod Grocke, u noći između utorka i srijede, nestala je krmača Bela, teža više od 200 kilograma.

Slučaj je prijavljen policiji kao krađa, jer su Jovanovići uvjereni da Bela nije mogla sama da odluta.

"Mnogo nam je žao i prosto nam je čudno kako je neko mogao da je uzme i odveze. Koza je isto bila tu, ali je ostala. Nju možda nisu mogli da uhvate. Djeci je najžalije jer je ona njima bila ko kućni ljubimac, nismo je hranili za klanje", priča u dahu Miloš, glava porodice.

Uveče je, kaže, došao kući oko 22 sata i čuo je kao i uvijek, krmaču da se oglašava.

Svijet SAD uvele nove sanakcije Iranu

"Otišao sam ujutu na posao i oko podne mi je supruga javila da krmače nema! Išla je prvo po komšiluku da provjeri da li je možda odlutala, ali ništa. Primjetio sam te večeri dvoje kola, ali ovoliku krmaču jedino su u kombi ili u prikolicu mogli da stave", priča Miloš.

Njegovo četvoro djece, Milan, Bojana, Anđela i Ana najviše su brinuli o njoj i sad je i njima žao, prenosi Informer.