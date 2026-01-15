Logo
Gost Centralnih vijesti ATV-a Savo Minić

Izvor:

ATV

15.01.2026

17:39

Komentari:

0
Саво Минић мандатар
Foto: ATV

O novoj Vladi, sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i budućim potezima izvršne vlasti, večeras u Centralnim vijestima ATV-a razgovaraćemo sa premijerom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.

Centralne vijesti su na programu od 19:00 časova, a možete ih pratiti našem programu i portalu atvbl.rs.

Podsjećamo, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić vratio je mandat, ali je obavješten od vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za premijera.

Komentari (0)
