Gost Centralnih vijesti ATV-a Savo Minić

O novoj Vladi, sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i budućim potezima izvršne vlasti, večeras u Centralnim vijestima ATV-a razgovaraćemo sa premijerom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.

Centralne vijesti su na programu od 19:00 časova, a možete ih pratiti našem programu i portalu atvbl.rs.

Podsjećamo, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić vratio je mandat, ali je obavješten od vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za premijera.