Tuga u Hrvatskoj: Preminula mlada atletičarka Iva Jović

"S neizrecivom tugom i dubokom boli opraštamo se od beskrajno voljene Ive Jović. Iznenada je preminula u utorak. Na posljednjem natjecanju, Iva se hrabro borila na terenu i skočila osobni rekord u dalju. Taj uspjeh izmamio je na njenom licu osmijeh veći nego ikad kojim je obasjala sve oko sebe. Upravo je osmijeh bio njen potpis i dar kojim nas je uvijek častila – i koji je uvijek bio urezan u sve nas koji smo s Ivom bili bliski", istakli su na zvaničnoj Fejsbuk stranici kluba.

Ističu da se Iva u posljednjoj bici, ali onoj životnoj, borila hrabrije i jače nego ikada. Borila se hrabro do samog kraja i, kako ističu, s osmjehom.

"Iva sada nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina. A mi ćemo se njoj u spomen, za njeno dostojanstvo i čast, hrabro boriti na terenu koji smo s njom dijelili i hrabro boriti u bitkama većima od sportskih koje nam priprema život. Ispraćaj naše voljene Ive bit će u utorak 20.01. u 12:40 u krematoriju na Mirogoju. Volimo te. Počivala u miru", napisali su iz Hrvatskog akademskog atletskog kluba Mladost.