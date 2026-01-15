Detalji teškog sudara kombija i cisterne: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u sudaru kombija i cisterne na auto-putu u Sloveniji.

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 8.00 časova između čvorišta Slovenska Konjica i Slovenska Bišnja, a nakon sudara cisterna je eksplodirala, a plamen je zahvatio oba vozila.

Region Stravičan sudar u Sloveniji: Vozila u plamenu, obustavljen saobraćaj na auto-putu

Požar je ugašen, a auto-put je zatvoren u oba pravca i ne očekuje se da će uskoro biti pušten u saobraćaj.

Prema prvim informacijama policije, cisterna se prevrnula na auto-putu i skliznula u drugu kolovoznu traku kojom je išao kombi sa vozačem i jednim putnikom.

Vozač cisterne je ostalo zarobljen u vozilu i poginuo je na licu mjesta.

Komandir vatrogasne službe Slovenske Kristice David Prelog izjavio je da su požar stavili pod kontrolu, ali da je situacija na terenu bila opasna, jer je u cisterni bilo više od 30.000 litara goriva.

On je naveo da je na gašenju požara bilo angažovano više od 70 vatrogasaca.

Prema nezvaničnim informacijama, cisterna je eksplodirala nakon sudara, a detonacija se čula u većem dijelu Slovenske Bistrice.

Zbog saobraćajne nesreće stvorena je velika gužva na auto-putu, ali i na okolnim regionalnim putevima.