Stravičan sudar u Sloveniji: Vozila u plamenu, obustavljen saobraćaj na auto-putu

Jutros oko osam sati došlo je do stravičnog sudara kombija i cisterne na Štajerskom auto-putu u Sloveniji.

Nakon nesreće vozila su se zapalila, a auto-put je zatvoren u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug.

Policija Maribora potvrdila je za 24ur da je jutros oko 8 sati došlo do sudara kombija i cisterne, nakon čega su se vozila zapalila. Na licu mjesta nalaze se i vatrogasci.

Policija još uvijek nema nikakvih informacija o povrijeđenima.

Na fotografijama koje je objavio slovenački portal 24.ur vide se vozila u plamenu, a vatra se širi cijelom širinom auto-puta.

Za sada nije poznato kako je došlo do stravične nesreće, a vozači se preusmeravaju na regionalni put ka Celju kod Slovenske Bistrice i ka Mariboru kod Slovenskih Konjica, objavio je Saobraćajno-informativni centar.

Saobraćajne gužve se javljaju i na auto-putu i ​​na regionalnim putevima, dok se na vozače u zastoju apeluje da naprave spasilačku liniju.

Saobraćajno-informativni centar preporučuje da sva teretna vozila koja putuju između Maribora i Ljubljane idu rutom kroz Hrvatsku.