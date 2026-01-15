Stravičan sudar u Sloveniji: Vozila u plamenu, obustavljen saobraćaj na auto-putu

Izvor:
Telegraf
15.01.2026
09:53
Jutros oko osam sati došlo je do stravičnog sudara kombija i cisterne na Štajerskom auto-putu u Sloveniji.
Nakon nesreće vozila su se zapalila, a auto-put je zatvoren u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug.
Policija Maribora potvrdila je za 24ur da je jutros oko 8 sati došlo do sudara kombija i cisterne, nakon čega su se vozila zapalila. Na licu mjesta nalaze se i vatrogasci.
Policija još uvijek nema nikakvih informacija o povrijeđenima.
Na fotografijama koje je objavio slovenački portal 24.ur vide se vozila u plamenu, a vatra se širi cijelom širinom auto-puta.
Za sada nije poznato kako je došlo do stravične nesreće, a vozači se preusmeravaju na regionalni put ka Celju kod Slovenske Bistrice i ka Mariboru kod Slovenskih Konjica, objavio je Saobraćajno-informativni centar.
Saobraćajne gužve se javljaju i na auto-putu i na regionalnim putevima, dok se na vozače u zastoju apeluje da naprave spasilačku liniju.
Saobraćajno-informativni centar preporučuje da sva teretna vozila koja putuju između Maribora i Ljubljane idu rutom kroz Hrvatsku.
